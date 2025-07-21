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Don her yeri vurdu sadece bu ilçeye uğramadı! Tarlalarda bolluk var, üretici yetişemiyor: 4 katı ucuz...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da don afetinin vurmadığı tek yer Doğanyol oldu. Baraj kenarında yetişen kayısı ve çileklerin dondan etkilenmediğini söyleyen çiftçiler yoğun talebe yetişemediklerini, çileğin kilosunun 100 liradan satışa çıktığını ifade etti.

Önce mart ardından mayıs ayında yaşanan don afeti, tarlaları vurdu. Son yılların en büyük afetinde meyve ağaçları boş kaldı, bazı meyvelerin fiyatları 1000 lirayı aştı. 

Don her yeri vurdu sadece bu ilçeye uğramadı! Tarlalarda bolluk var, üretici yetişemiyor: 4 katı ucuz... - 1. Resim

Kayısının memleketi Malatya'da da verim yüzde 80 düştü. Afetin ulaşmadığı tek yer ise Doğanyol oldu. İlçede baraja yakın bölgelerdeki ürünler büyük ölçüde zarar görmedi.

Don her yeri vurdu sadece bu ilçeye uğramadı! Tarlalarda bolluk var, üretici yetişemiyor: 4 katı ucuz... - 2. Resim

ARALIK AYINA KADAR SÜRECEK

Doğanyol ilçesinde üretim yapan çiftçi Vahdettin Kayan, bölgenin zirai dondan etkilenmediğini belirtti. Nisan ayının son haftasında çilek hasadına başladıklarını aktaran Kayan, Aralık ayının ilk haftalarına kadar ürün toplayabildiklerini belirtti.

Don her yeri vurdu sadece bu ilçeye uğramadı! Tarlalarda bolluk var, üretici yetişemiyor: 4 katı ucuz... - 3. Resim

TALEPLERE YETİŞEMİYORLAR

Altı dönümlük bir arazide çilek üretimi yaptıklarını ifade eden Kayan, özellikle devlet kurumlarında çalışanlardan yoğun talep aldıklarını ve bugün alınan bir siparişi ancak bir ay sonra karşılayabildiklerini kaydetti.

Üretici Kayan, çileğin kilogramını 100 TL'den satışa sunduklarını belirterek, taleplere ise yetişemediklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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