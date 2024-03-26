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Kredi kartıyla alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Uzman isim 'yasal değil' diyerek uyardı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kredi kartıyla alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Uzman isim &#039;yasal değil&#039; diyerek uyardı

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uzman isim kredi kartıyla alışveriş yapan herkesi uyardı. Bankaların, pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarını artırması sonrası işletmeler aradaki farkı müşterilere yansıtmaya başladı. Uzman isim, 'yasal değil' diyerek komisyon alınmaması gerektiğini söyledi.

Enflasyonda yaşanan artış sonrasında geçimini sağlamak isteyen birçok vatandaş kredi kartlarına yüklendi. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 166, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 94 oldu. Kredi kartı kullanım oranı artarken, bankalar da pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarında artışa gitti. İşletmeler artan komisyon oranlarını tüketiciye yansıtmaya başladı. Uzmanlardan kredi kartıyla alışveriş yapanlara uyarı geldi.

KREDİ KARTI KULLANANLAR DİKKAT

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, bazı işletmelerin kredi kartı komisyon oranlarındaki artışı tüketicilere yansıttığını belirterek, "Tüketicilerin mağduriyetini gidermek için gereken her türlü adımı atacağız." dedi.

Kılıç, son dönemde kredi kartlarından alınan komisyonlara ilişkin şikayetlerde artış yaşandığını söyledi.

Kredi kartlarının kullanımının Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik ile belirlendiğine işaret eden Kılıç, "Bankalar, pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarını son dönemde yükseltti. Bazı işletmeler kredi kartındaki komisyon artışını tüketicilere yansıtmaya başladı. Bu yasal değil. Komisyonsuz alışveriş bizim hakkımız." diye konuştu.

Kredi kartlarındaki komisyonun zaman zaman tüketiciler ile işletmeler arasında gerginliğe yol açtığına dikkati çeken Kılıç, bazı işletmelerin ise camlarına "Kredi kartı geçersizdir" ibaresi astığını bildirdi.

'YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ'

Kılıç, banka ile işletme arasındaki komisyon ücretinin tüketicilere yansıtılmasının mağduriyete ve hakların ihlaline neden olduğunu dile getirerek, "Bu gelişmeler tüketici alışkanlıklarını da değiştiriyor. Komisyon ödemek istemeyen vatandaş, ücreti IBAN üzerinden şirketin hesabına havale ediyor. Bazı işletmeler bu yöntem sonrasında fiş de vermiyor. Bu da vergi kaybına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon sorununa karşı etkili şekilde mücadele edeceklerini ve tüketicilerin haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:
"Kredi kartıyla alışveriş yaparken ek komisyon alan işletmeleri tespit ederek yasal yollara başvuracağız. Tüketicilerin mağduriyetini gidermek için gereken her türlü adımı atacağız. Tüketicilerin haklarını korumak ve adil bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla her türlü çabayı göstereceğiz. Tüm tüketicileri haklarını bilmeye ve ihlalleri derneğimize bildirmeye çağırıyoruz."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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