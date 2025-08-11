Kriptolarda dikkat çeken hareketler! Bitcoin ve Ethereum rekora yöneldi

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Kripto piyasalarda hafta başında dikkat çeken fiyat hareketleri yaşanıyor. Bitcoin fiyatı 122 bin doları test ederek yaklaşık son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü. İkinci büyük kripto Ethereum da 4.350 dolara dayanarak Aralık 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ETHEREUM'DA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, Aralık 2021’den bu yana Ethereum’da 4.100 dolar seviyesinin kritik bir direnç olarak öne çıktığını ve defalarca test edilmesine rağmen aşılamadığını belirterek, “Son yükselişle birlikte bu direnç de aşılmış gözüküyor. 4.100 dolar üzerinde kalıcılık sürerse, Kasım 2021’de görülen ve 4.868 dolarda bulunan 4.868 dolara zirvesine varabilecek ivmelenme söz konusu olabilir” diyor.

Ethereum’da 4.100 dolar seviyesinin altına dönüş yaşanması halinde ise 3.500 doların ilk önemli destek olarak takip edileceği aktarılıyor.

BİTCOİN DE REKORA YAKLAŞTI

Bitcoin de 14 Temmuz tarihinde 123 bin 235 dolarla tün zamanların rekorunu görmüştü. Bugünkü yükselişle birlikte BTC yeniden rekor seviyeye yaklaştı.

ABD’de geçen ay hayata geçirilen Stabilcoin Yasası ve emeklilik fonlarının da kripto paralara yatırım yapmasına imkân veren yeni başkanlık kararnameleri gibi düzenleyici gelişmelerin kriptolarda yükselişi tetikliyor.

Bu arada Ethereum, son dönemdeki hareketleriyle piyasanın en büyüğü olan Bİtcoin’den daha iyi performans gösterdi.

4 MİLYAR DOLARLIK ALIM

Ethereum’un son yükselişinde kurumsal alımların da etkili olduğu görülüyor. Son 1 aylık dönemde yaklaşık 1000 adet Ethereum “balinalar” tarafından alındı. Bu alımlarla, Ethereum’a yaklaşık 4 milyar dolarlık para girişi gerçekleştiği ifade ediliyor. Bu süreçte fiyatların 2.600 dolardan 4 bin doların üzerine doğru hareketlendiği ve yaklaşık %50’lik bir primin gerçekleştiği görülüyor.

Bitmine ve GameSquare gibi ABD’de halka açık şirketler de Ethereum biriktirmeye başladı. Bu durum, kurumsal talebin BTC gibi ETH üzerinde de etkili olmaya başladığını gösterdi.