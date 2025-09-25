Kur korumalı mevduat bakiyelerinde 24 milyar liralık düşüş 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 19 Eylül haftasında yaklaşık 31 milyar 241 milyon lira artarak 20 trilyon 788 milyar 272 milyon liradan 20 trilyon 819 milyar 513 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 188 milyar 769 milyon lira artarak 24 trilyon 698 milyar 146 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 545 MİLYAR LİRAYA DÜŞTÜ

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 3 milyar 751 milyon lira azalarak 2 trilyon 544 milyar 523 milyon liraya indi. Söz konusu tutarın 618 milyar 236 milyon lirası konut, 50 milyar 637 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 875 milyar 649 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 9 milyar 665 milyon lira artarak 3 trilyon 79 milyar 106 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 azalarak 2 trilyon 461 milyar 781 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 909 milyar 997 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 551 milyar 784 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Eylül itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 821 milyon lira artışla 484 milyar 832 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 356 milyar 414 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 57 milyar 855 milyon lira artarak 4 trilyon 411 milyar 740 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 24 milyar 106 milyon lira azalarak 320 milyar 726 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 1,30'u oldu.