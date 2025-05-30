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Kurban pazarının şampiyonu oldu! 1 ton 200 kiloluk dana rekor fiyata satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Alibeyköy'de kurulan kurban pazarının en büyük kurbanlığı 1 ton 200 kilogramlık dana rekor fiyata satıldı. Hayvan sahibi Erdal Kavun, bu yıl da pazarın şampiyon hayvanını kendisinin getirdiğini söyledi.

İstanbul Gaziosmanpaşa Alibeyköy'de kurulan kurban pazarının en büyük kurbanlığı, 1 ton 200 kilogramlık simental cinsi dana oldu. Pazarın şampiyonu olan dana 12 yıldır ayni kişi tarafından 420 bin TL'ye satın alındı.

Kurban pazarının şampiyonu oldu! 1 ton 200 kiloluk dana rekor fiyata satıldı - 1. Resim

HER YIL ÖZEL OLARAK GETİRİYORLAR

Erdal Kavun, üç yıldır üst üste pazarın en büyük kurbanlıklarını kendilerinin yetiştirdiğini dile getirerek, yetiştirme sürecinin oldukça meşakkatli olduğunu vurguladı. "Buzağı olarak alıyoruz, iki buçuk yıl boyunca emek veriyoruz, özen gösteriyoruz" diyen Kavun, simental cinsinin damızlık için özel olarak yetiştirildiğini ve bu hayvanları her yıl pazara özel olarak getirdiklerini, kısa sürede de satıldığını ekledi.

Kurban pazarının şampiyonu oldu! 1 ton 200 kiloluk dana rekor fiyata satıldı - 2. Resim

12 YILDIR AYNI KİŞİ SATIN ALIYOR

Kavun, bu büyük tosunun her yıl aynı kişi tarafından yaklaşık 12 yıldır satın alındığını belirterek, "Biz buraya hem ticaret hem de insanlarımıza faydalı olmak için geliyoruz" dedi.

DİĞER GİDERLER İÇİN 20 BİN TL

Kurbanlık hayvan yetiştiriciliğinin zorlu bir süreç olduğunu da anlatan Erdal Kavun, hayvanların pazara gelmeden 4 ay önce kan tahlillerinin yapıldığını ve ahırların karantinaya alındığını ifade etti. Ayrıca, nakliye, çadır ve yem masrafları gibi giderlerin hayvanların fiyatına yaklaşık 20 bin TL eklenmesine neden olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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