Kurbanda bir hisse de kesim masrafına gidiyor! Kurbanlık fiyatları normal, hizmet fiyatları yüksek 

Bu yıl kurbanlık fiyatlarında ciddi artışlar yok, ancak hizmet fiyatlarında yükselişler dikkat çekiyor. Şayet kurbanlık alınan yerde kesim ve paketleme ücretsiz verilmiyorsa; kurbanın kesimi, derisinin yüzülmesi, bölünmesi, detaylı parçalanması, araçla taşınması, paketlenmesi ve dağıtılması neredeyse bir kurban hissesine tekabül ediyor.

KAAN ZENGİNLİ - Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bir yandan uygun fiyatlı kurbanlık arayışına giren vatandaşlar, diğer yandan da kesim sonrası süreçlerin doğuracağı maliyetlerin hesabını yapıyor. Her ne kadar kurbanlık fiyatları geçtiğimiz yıla göre büyük bir artış göstermese de hayvanın kesilmesinden sofraya ulaşmasına kadar geçen her adım ayrı bir masraf kalemi oluşturuyor. Şayet kurban alınan yerde kesim ücretsiz değilse; kurbanın kesimi, derisinin yüzülmesi, bölünmesi, detaylı parçalanması, taşınması, paketlenmesi ve dağıtılması neredeyse bir kurban hissesine tekabül ediyor.

KASAP MALİYETİ İLK SIRADA

Bayramda en çok tercih edilen büyükbaş kurbanlıklarda, yalnızca kesim, yüzme ve dörde bölme işlemleri için kasaplar 5.000 TL ile 10.000 TL arasında ücret talep ediyor. Eğer detaylı parçalama da istenirse bu rakam 10.000 TL ile 15.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Küçükbaş hayvanlarda ise kesim ücretleri 1.000 TL ile 1.500 TL arasında değişiyor. Belediyeler bu işlemi nispeten daha uygun fiyatlarla, yaklaşık 4.000-5.000 TL karşılığında gerçekleştirse de maliyetler yine de oldukça yüksek seviyede.

TAŞIMA MASRAFI DA OLUYOR

Şayet aracınız yoksa, kurbanın kesim sonrası eve ya da dağıtım noktalarına taşınması için de ücret ödenmesi gerekiyor. Bu alanda genellikle korsan ticari araçlar devreye giriyor. Nakliye hizmeti için küçükbaş kurbanlıkta yaklaşık 1.000 TL, büyükbaşta ise 2.000 TL’ye kadar, yol ücretinin dışında ek maliyet çıkabiliyor.

KIYMA ÇEKİMİNİN KİLOSU 30 TL

Etlerin kıyma hâline getirilmesi için kasaplar kilogram başına 20-30 TL ücret istiyor. Ayrıca hayvanın özel bölgelerinin (antrikot, pirzola gibi) ayrılması için de ekstra ücret talep ediliyor. Derin dondurucusu olmayan vatandaşlar ise soğuk hava depolarına yöneliyor. Ağırlıklı olarak kasaplar belli bir ücret karşılığında dondurucularını kiralıyor. Yeni bir dondurucu almak isteyenlerse oldukça yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Bu durum, kesilen etin saklanması için ciddi bir alternatif maliyet oluşturuyor.

PAKETLEME DE AYRI GİDER

Etleri eşe dosta veya ihtiyaç sahiplerine dağıtmak isteyenler için sağlam poşet, karton kutu ya da saklama kapları gerekiyor. Hijyenik ambalajlar, toplu alımlarda bile ortalama 200-300 TL’yi buluyor. Özellikle köyde ya da piknik alanlarında kesim yapanlar için buz ya da kuru buz gibi soğuk zincir ihtiyaçları da ek bir harcama anlamına geliyor.