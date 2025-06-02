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Herkes ucuz diye o ile akın ediyor! Kurbanlık fiyatları daha düşük

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı'na çok az bir süre kala hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor. Ankara'da yaşayan vatandaşlar da daha uygun fiyata kurbanlık alabilmek için kilometrelerce yol aşıp Çankırı'ya gidiyor. 

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hayvan satışları hız kazandı. Başkentten gelen birçok vatandaş, kurbanlık hayvan almak için Çankırı'yı tercih ediyor.

Herkes ucuz diye o ile akın ediyor! Kurbanlık fiyatları daha düşük - 1. Resim

Hem fiyatların daha uygun olması hem de Çankırı'nın Ankara'ya yakınlığı, Çankırı'yı kurbanlık satışında tercih edilen bir merkez haline getirdi.

Herkes ucuz diye o ile akın ediyor! Kurbanlık fiyatları daha düşük - 2. Resim

ALICILAR BAŞKENTTEN

Çankırı'da hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, Çankırı'dan daha çok Ankara'ya kurbanlık sattıklarını söyledi.

Herkes ucuz diye o ile akın ediyor! Kurbanlık fiyatları daha düşük - 3. Resim

"ANKARALILAR KURBAN ALIMINDA ÇANKIRI'YI TERCİH EDİYOR"

Kurban alacak vatandaşlara fiyat konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Kadir Kara isimli çiftçi, "Kurban almaya gelen vatandaş ilk başta hayvanın kilosunu soruyor. Bu durum bence yanlış. Öncelikle hayvanın sağlığını ve kurban olup, olamayacağını sorması lazım. Genellikle dişi hayvanların alınmamasını öneririm, çünkü gebelik söz konusu olabiliyor. Kesimlerde ise temiz ve hijyenik alanlar olması ve İslami kurallara uyulması gerekli. Bu sene kurban satışlarımız gayet iyiydi. Hayvanlarımı genellikle Ankara'nın Çubuk ilçesinden alıp yetiştiriyorum. Ankara'dan kurbanlık alan müşterilerim var. Hem yakın hem de uygun olduğu için Ankaralılar kurban alımında Çankırı'yı tercih ediyor" dedi.

Herkes ucuz diye o ile akın ediyor! Kurbanlık fiyatları daha düşük - 4. Resim

"ANKARA'YA ÇANKIRI'DAN FAZLA KURBANLIK SATTIK"

Ankara'ya Çankırı'ya göre daha fazla kurbanlık hayvan sattığını belirten Ömer Kara ise, "Ankaralılar kurban alımında genellikle Çankırı'yı tercih ediyor. Ankara'ya göre Çankırı biraz daha uygun fiyatlı. Buranın hayvanlarında hiçbir sorun olmaz. Katkı maddesiz beslenen, doğada otlayan hayvanlardır. Bu sene Ankara'ya Çankırı'dan fazla kurbanlık sattık. Kurbanlık alırken iki yaşını doldurmuş olmasına dikkat edilmeli ve boynuzundan kuyruğuna kadar kontrol edilmelidir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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