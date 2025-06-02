Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar! 4 katlı... Gören şaşırıyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 4 katlı hayvan pazarı görenlerin dikkatini çekiyor. Satıcılar pazara Türkiye'nin dört bir yanından gelerek hayvanlarını satmaya çalışıyor.

Kurban Bayramı için büyükbaş ve küçükbaş alımında hareketlilik yaşanıyor.

Rize Belediyesi tarafından hizmete açılan ve görenlerin de dikkatini çeken 4 katlı kurban pazarında da Türkiye'nin dört bir yerden gelen hayvan satıcıları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını görücüye çıkardı.

Diyarbakır'dan gelerek Rize'deki pazarda kurbanlık hayvanlarını satışa çıkaran Remzi Gümüş isimli satıcı "Diyarbakır'dan geliyorum, 40 tane malım var. Ortalama gidiyor satışlar umarım iyi olur. Fiyatlar 150-180 civarında gidiyor. Henüz talep yok, son hafta satışlar belirlenecek" diye konuştu.

BİN 320 KİLOGRAMLIK MİNİK ARABA PARASINA GİTTİ

Pazarın pehlivanı bin 320 kilogramlık 'Minik' isimli boğa ise gören herkesin dikkatini çekiyor.

'Minik' isimli boğasını 9 ay boyunca arpa ile baktığını ve ismini de çok düşünerek karar verdiğini belirten Şahin Hanoğlu "Minik 1 ton 320 kilo. İsmini çok düşündük ve en son minik olarak karar verdik. Minik'i 340 bin liraya sattık. 9 ay arpayla baktım ve böyle kilo aldı" şeklinde konuştu.