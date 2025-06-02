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Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar! 4 katlı... Gören şaşırıyor

Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar! 4 katlı... Gören şaşırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye&#039;nin dört bir yanından geliyorlar! 4 katlı... Gören şaşırıyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 4 katlı hayvan pazarı görenlerin dikkatini çekiyor. Satıcılar pazara Türkiye'nin dört bir yanından gelerek hayvanlarını satmaya çalışıyor.

Kurban Bayramı için büyükbaş ve küçükbaş alımında hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar! 4 katlı... Gören şaşırıyor - 1. Resim

Rize Belediyesi tarafından hizmete açılan ve görenlerin de dikkatini çeken 4 katlı kurban pazarında da Türkiye'nin dört bir yerden gelen hayvan satıcıları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını görücüye çıkardı.

Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar! 4 katlı... Gören şaşırıyor - 2. Resim

Diyarbakır'dan gelerek Rize'deki pazarda kurbanlık hayvanlarını satışa çıkaran Remzi Gümüş isimli satıcı "Diyarbakır'dan geliyorum, 40 tane malım var. Ortalama gidiyor satışlar umarım iyi olur. Fiyatlar 150-180 civarında gidiyor. Henüz talep yok, son hafta satışlar belirlenecek" diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar! 4 katlı... Gören şaşırıyor - 3. Resim

BİN 320 KİLOGRAMLIK MİNİK ARABA PARASINA GİTTİ

Pazarın pehlivanı bin 320 kilogramlık 'Minik' isimli boğa ise gören herkesin dikkatini çekiyor.

'Minik' isimli boğasını 9 ay boyunca arpa ile baktığını ve ismini de çok düşünerek karar verdiğini belirten Şahin Hanoğlu "Minik 1 ton 320 kilo. İsmini çok düşündük ve en son minik olarak karar verdik. Minik'i 340 bin liraya sattık. 9 ay arpayla baktım ve böyle kilo aldı" şeklinde konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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