Mahkumlar üretti, herkes hayran kaldı! Günde 4 bin adet üretim yapıyor

Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'nde mahkumlar tarafından yazılımı dahil yerli ve milli imkanlarla üretilen "döner tablalı ekmek fırını" Kırıkkale'de düzenlenen fuarda tanıtıldı. 950 parçadan oluşan ve günde 4 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olan fırın, yüzde 30 enerji tasarrufu sağlıyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, hükümlülerin ve mahkumların yeniden topluma kazandırılması amacıyla mesleki eğitim ve üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren iş yurtlarında kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayan yüzlerce ürün üretiliyor.

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Aynı zamanda düzenlenen fuarlarla bu ürünler doğrudan vatandaşlarla da buluşturuluyor. Ülke genelindeki 62 Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'nün katılım sağladığı İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, Kırıkkale'de de büyük ilgi gördü. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde düzenlenen fuarda gıdadan tekstile, porselenden seramiğe, deri çantalardan ahşap eşyalara kadar uzanan zengin ürün çeşitliliği, hem kalite hem de uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Kurumun dikkat çeken yenilikçi projelerinden biri olan ve Kocaeli Açık İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'nde mahkumlar tarafından yazılımı dahil yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "döner tablalı ekmek fırını" ise paslanmaz çelikten üretildi. 950 parçadan oluşan fırın, saatte 400, günlük ise 4 bin ekmek üretim kapasitesine sahip.

"UZMANLIK ALANLARINA GÖRE İSTİHDAM EDİYORUZ"

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci, İHA muhabirine yaptığı açıklamada kurumun Adalet Bakanlığı'na bağlı olduğunu ve vizyonlarının cezaevlerinde bulunan hükümlüleri meslek sahibi yaparak topluma kazandırmak olduğunu belirtti. Gezginci, "Özellikle daha önce bir mesleği icra etmiş hükümlülerimiz varsa, onları kendi uzmanlık alanlarına göre istihdam ediyoruz. Daha önce herhangi bir meslek icra etmemiş hükümlülerimize ise, uzman personelimiz aracılığıyla meslek eğitimi veriyoruz. Tahliye sonrasında aldıkları ustalık belgeleriyle kendi iş yerlerini açabilecek düzeye geliyorlar" dedi.

"TÜRKİYE GENELİNDE ÇOK SAYIDA SATIŞ MAĞAZAMIZ BULUNMAKTADIR"

Türkiye genelinde çok sayıda kamu kurumunun ihtiyaçlarının iş yurtlarında üretilen ürünlerle karşılandığını belirten Gezginci, ürünlerin aynı zamanda fuarlar ve satış mağazaları aracılığıyla vatandaşlara da ulaştırıldığını kaydetti. Gezginci, "Türkiye genelindeki iş yurtlarımızda üretilen ürünler, öncelikle kamu kurumlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılmaktadır. Adalet Bakanlığımız, adliyelerimiz, ceza infaz kurumlarımız ve birçok kamu kurum ve kuruluşunun ihtiyaçları bu ürünler aracılığıyla giderilmektedir. Türkiye genelinde çok sayıda satış mağazamız bulunmaktadır. Aynı zamanda düzenlediğimiz fuarlar aracılığıyla ürünlerimizin doğrudan halkımıza ulaşmasını sağlayan pazarlama faaliyetleri de yürütülmektedir" diye konuştu.

"2025 YILI İTİBARIYLA SATIŞINA BAŞLANDI"

Kocaeli Açık İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "döner tablalı ekmek fırını" hakkında bilgi veren Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Tetkik Hakimi Neslihan Gedikbaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Paslanmaz çelikten imal edilen bu fırın, Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. 950 parçadan oluşuyor. 2025 yılı itibarıyla satışına başlandı. Şu ana kadar üç cezaevine satıldı, bayramdan sonra dört cezaevine daha teslim edilmesi planlanıyor. Ayrıca üretim kapasitesinin aylık 40 adede çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Fırın saatte 400, günde 4 bin ekmek üretme kapasitesine sahip. 16 ila 20 saat aralıksız çalışabiliyor. Üzerindeki ekran paneli sayesinde arızaları anlık olarak bildiriyor. Akıllı sistemle çalışan fırın, üfleme yöntemiyle pişirme yapıyor ve yüzde 30 enerji tasarrufu sağlıyor."