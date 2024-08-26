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Maymun çiçeğine tedbir! Kuyumculardan yerli hijyen cihazı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Maymun çiçeğine tedbir! Kuyumculardan yerli hijyen cihazı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya ten temasıyla bulaşan yeni bir salgın olan maymun çiçeği virüsüne karşı tedbir almaya çalışırken, kuyumcular bu hastalığa karşı bir hijyen cihazını kullanıma sundu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), dünyada ve Türkiye'de akreditasyon süreçlerini başarıyla geçen yüksek teknolojili, yerli ve millî altın takı ve mücevher hijyen cihazını kullanıma sunduğunu açıkladı. İKO Başkanı Mustafa Atayık, sektöre kazandırdıkları ürünün yüzde 99,99 hijyen sağladığını, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) topluluğunda 5 yıllık AR-GE çalışması sonucunda geliştirildiğini belirterek "Amerika'dan FDA sertifikalı ve Almanya akredite bağımsız kurumları tarafından test edilip onaylanmış elektronik bir cihazdır. Daha tanıtımı yapılmadan kuyumcularımızdan altın takı ve mücevher dezenfektanına yoğun talep var" dedi.

İZ BIRAKMIYOR

Mustafa Atayık "ikohaber.com" sitesinden çevrim içi olarak hijyen cihazı siparişi verilebileceği söylediği açıklamasında "Sadece bir kol hareketiyle tüm takılar, saniyeler içerisinde dezenfekte edilebiliyor. Hem müşterilerin hem çalışanların sağlığını korumuş oluyoruz. 2 ay önce kurumsal firmalarımıza ürünü vermiştik. Şimdi yaygınlığı sağlanacak. Herhangi bir iz ve kalıntı bırakmıyor" bilgisini verdi. Çanta ve cepte taşınabilir boyutta olan ürün, yaklaşık 5 yıl kullanılabiliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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