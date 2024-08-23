Maymun çiçeği salgınında son durum! DSÖ'den "mpox" için küresel çağrı

Koronavirüsün ardından yeni maymun çiçeği salgın tüm dünyanın gündemine oturdu. Acil durum ilan eden Dünya Sağlık Örgütü, virüsün kontrol altına alınması için küresel mücadele çağrısı yaptı. Güney Afrika ise son vaka sayısını açıkladı.

Afrika'da ortaya çıkan ve son olarak Avrupa ve Asya'ya sıçrayan maymun çiçeği virüsü (mpox) Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada paniğe yol açtı. Daha önce virüse karşı acil durum ilan eden Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) küresel mücadele çağrısı geldi.

DSÖ üyesi ülkelerin M çiçeği virüsüyle (mpox) ilgili bilgilendirildiği toplantının açılışında konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Yeni maymun çiçeği salgını kontrol altına alınabilir ve durdurulabilir. Bunu yapmak için uluslararası kuruluşlar, ulusal ve yerel ortaklar, sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar, üreticiler ve üye ülkeler arasında koordineli bir eylem gerekir." dedi.

MPOX KONGO'DA YOĞUNLAŞTI

Ghebreyesus, "Bulaşma artık Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yoğunlaşıyor ve 2024'te bildirilen vakaların yüzde 90'ı burada. Sadece bu yıl 575 ölüm de dahil 16 binden fazla şüpheli vaka görüldü." diye konuştu.

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AFRİKA, AVRUPA VE ASYA'DA VAKALAR VAR

"klad 1b" türünün hızla yayılması nedeniyle M çiçeği virüsünü "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan ettiğini hatırlatan Ghebreyesus, geçen ay daha önce vaka bildirilmeyen ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne komşu Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda'nın yanı sıra Tayland ve İsveç'ten "klad 1b" türü vakaların bildirildiği ifade etti.

GÜNEY AFRİKA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Güney Afrika hükümeti ise bugüne kadar 24 vakanın tespit edildiğini 3 kişinin ise virüs nedeniyle öldüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, ülkede M çiçeği salgınının kontrol altında olduğunu söyledi.