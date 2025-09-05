Merinos, Kıvırcık, Tahirova... TİGEM 3 bin 320 küçükbaş hayvan satacak! İşte ihale detayları
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1800 merinos, 600 kıvırcık, 720 T. Tahirova ve 200 Kıvırcık-T. Tahirova olmak üzere toplamda 3 bin 320 küçükbaş hayvan satacak. Açık artırma usulü ile yapılacak ihale 18 Eylül'de yapılacak.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 3 bin 320 küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 1800 merinos, 600 kıvırcık, 720 T. Tahirova ve 200 Kıvırcık-T. Tahirova olmak üzere 3 bin 320 küçükbaş hayvan, canlı ağırlıkları üzerinden partiler halinde satılacak.
MUHAMMEN BEDEL 27.8 MİLYON LİRA
İhale, açık artırma usulüyle 18 Eylül saat 11.00'de işletmenin idare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.
İhalede muhammen bedel 27 milyon 862 bin 875 lira olarak belirlendi.
TİGEM NEDİR?
TİGEM; ülkemiz tarım sektörünün en önemli girdilerinden olan sertifikalı tohumluk ve üstün vasıflı damızlık gibi materyallerin üretimi ve dağıtımı ana ekseninde faaliyet gösteren, faaliyetlerinde özerk, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.