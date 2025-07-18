TİGEM duyurdu! 3 bin 550 kuzu satışa çıkarılıyor
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 3 bin 550 reforme kuzuyu satmak üzere ihale açtı.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 3 bin merinos erkek, 300 Polatlı erkek ile 250 merinos dişi olmak üzere 3 bin 550 reforme kuzu partiler halinde satılacak.
AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATIŞ
İhale, açık artırma usulüyle 28 Temmuz'da alım-satım ve ihale komisyonu huzurunda yapılacak.
Şartname, Ankara'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve "www.tigem.gov.tr" adresinden temin edilebilecek.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci