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TİGEM duyurdu! 3 bin 550 kuzu satışa çıkarılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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TİGEM duyurdu! 3 bin 550 kuzu satışa çıkarılıyor
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 3 bin 550 reforme kuzuyu satmak üzere ihale açtı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 3 bin merinos erkek, 300 Polatlı erkek ile 250 merinos dişi olmak üzere 3 bin 550 reforme kuzu partiler halinde satılacak.

TİGEM duyurdu! 3 bin 550 kuzu satışa çıkarılıyor - 1. Resim

AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATIŞ

İhale, açık artırma usulüyle 28 Temmuz'da alım-satım ve ihale komisyonu huzurunda yapılacak.

Şartname, Ankara'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve "www.tigem.gov.tr" adresinden temin edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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