Merkez Bankası dünyada ilk sırada! Tam 30 ton altın...

Dünya genelinde merkez bankaları, 2024'ün ilk çeyreğinde rekor altın alımı gerçekleştirdi. Listenin ilk sırasında ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, tam 30 ton altın ile yer aldı.

Türkiye, Çin, Hindistan ve Kazakistan'ın da olduğu 10 merkez bankası, 2024'ün ilk çeyreğinde 24 milyar dolar değerinde altın aldı. Dünya Altın Konseyi’ne göre bu çeyrekte TCMB, 30 tonla en çok altın alan banka oldu.

MERKEZ BANKALARINDAN REKOR

NTV'nin aktardığına göre, Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları bu yılın ilk üç ayında 24 milyar dolarlık altın alarak, yeni bir rekor kırdı.

Toplamda 290 ton altın alan 10 merkez bankasının başını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) çekti. Rezervine 30 ton altın ekleyen Türkiye’yi Çin, Hindistan ve Kazakistan takip etti.