Merkez Bankası'nın yapım işi ihalelerinde artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
Kanunda belirlenen ve diğer kamu idarelerince uygulanan süre uzatımı ve fiyat farkı uygulamalarına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası düzenlemesinin uyumuna yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.
Kanunda belirlenen ve diğer kamu idarelerince uygulanan süre uzatımı ve fiyat farkı uygulamalarına TCMB düzenlemesinin uyumuna yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.
Buna göre, yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan sözleşmelerde gereken şartları sağlayanlar için artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecek. Yüklenicinin 30 gün içerisinde yazılı başvurusu üzerine 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı da yapılabilecek.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı