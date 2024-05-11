Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası'nın yapım işi ihalelerinde artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı

Merkez Bankası'nın yapım işi ihalelerinde artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kanunda belirlenen ve diğer kamu idarelerince uygulanan süre uzatımı ve fiyat farkı uygulamalarına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası düzenlemesinin uyumuna yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.

Kanunda belirlenen ve diğer kamu idarelerince uygulanan süre uzatımı ve fiyat farkı uygulamalarına TCMB düzenlemesinin uyumuna yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan sözleşmelerde gereken şartları sağlayanlar için artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecek. Yüklenicinin 30 gün içerisinde yazılı başvurusu üzerine 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı da yapılabilecek.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Süper Lig 36. hafta programı | Şampiyon takım bu hafta belli olabilirKamu İhale Kurulu Başkanlığına yeniden Hamdi Güleç atandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kamu İhale Kurulu Başkanlığına yeniden Hamdi Güleç atandı - EkonomiKamu İhale Kurulu Başkanlığına yeniden Hamdi Güleç atandıTürk lirası sözleşmelerinde artırımlı fiyat farkı uygulaması başlıyor: Karar Resmi Gazete'de - EkonomiTürk lirası ile yapılan sözleşmelerde yeni dönem!Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor sunuldu! Emekli ikramiyesine bir zam daha gündemde  - EkonomiEmekliler için bir zam daha gündemdeEkonomi yönetimi aman vermiyor! Maliye şimdi de POS cihazlarını radarına aldı - EkonomiŞimdi de POS cihazları radardaDepremden etkilendi köyüne döndü! 30 ton üretecek, kilosu 50 lira - EkonomiKöyüne dönüp bu işe girdi! 30 ton üretecekEmekliye temmuzda ne kadar zam yapılacak? Masada 3 farklı zam formülü var  - EkonomiEmekli için masada 3 farklı zam formülü var 
Sonraki Haber Yükleniyor...