Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat! Kredi büyüme sınırı değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalar tarafından uygulanan zorunlu karşılık oranı ve YUVAM hesaplarına ilişkin yeni karar geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bankalar için uygulanan yüzde 2 kredi büyümesi sınırını yüzde 1,5’e indirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ilave sıkılaşma adımlarını sürdürüyor. Politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası'nın 23 Temmuz Salı günü, Temmuz ayı faiz kararını açıklaması beklenirken, Resmi Gazete'de iki kritik karara imza atıldı.

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranı ve YUVAM hesaplarıyla ilgili yönetmeliklerde değişikliğe gitti.

BANKALAR İÇİN KREDİ BÜYÜME SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ

Alınan kararla bankalar için uygulanan yüzde 2 kredi büyümesi sınırını yüzde 1,5’e indirildi.

TCMB aynı zamanda konuyla ilgili olarak duyuru yaptı. Duyuruda, TCMB'nin, sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar attığı, bu doğrultuda kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapılarak dezenflasyon patikası ile kredi büyümesinin uyumlu seyri ve Türk lirası (TL) kredilerin payının korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

Türk lirası kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırlarının sabit tutulmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Ek olarak, yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamı genişletilerek, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklar kapsamında kullandırılan yatırım kredilerinin TL ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

YUVAM HESAPLARINDA YENİ DÜZENLEME

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesine yönelik adımlarına YUVAM hesaplarına ilişkin düzenleme ile devam etti.

TCMB'nin, "Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında olduğu gibi YUVAM hesapları için de faiz oranı alt sınırı, politika faizinin yüzde 70'ine indirildi. Ayrıca, vadelere göre ilave getiri oranları 2'şer puan azaltılarak 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli hesaplar için sırasıyla yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 ve yüzde 4 olarak belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre, YUVAM hesapları, sadece yurt dışından transfer yoluyla ya da yurt dışından efektif olarak geldiğini tevsik eden bir belge karşılığında açılabilecek.

Merkez Bankasınca YUVAM hesapları için bankalara artık herhangi bir komisyon ödemesi yapılmayacak.

Değişiklikler, 22 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.