Merkez Bankası'nın en genç başkanı olarak atanan Fatih Karahan'ın özgeçmişi göz dolduruyor

Hafize Gaye Erkan'ın istifa kararının ardından Merkez Bankası Başkanlığı'na Fatih Karahan atandı. TCMB'nin en genç başkanı olarak öne çıkan Karahan, özgeçmişiyle göz dolduruyor.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu... 9 aydır Merkez Bankası Başkanlığını yürüten Hafize Gaye Erkan, bugün kendisine ve ailesine yönelik itibar suikastının ardından istifa etiğini duyurdu. Erkan'ın yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Temmuz ayında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan Fatih Karahan atandı. Türkiye tarihinin en genç TCMB Başkanı olarak öne çıkan Karahan, özgeçmişiyle göz doldurdu.

MERKEZ BANKASI'NIN EN GENÇ BAŞKANI

Hafize Gaye Erkan'ın ilk TCMB kadın başkanı olmasının ardından Fatih Karahan'da TCMB'nin en genç başkanı oldu. 1982 yılında Eskişehir'de doğan Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu.

ÖZGEÇMİŞYİLE GÖZ DOLDURDU

2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Karahan, çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başladı.

2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yapan Karahan, Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da eğitim verdi.

Kasım 2022'de Amazon'da Başekonomist görevine getirilen Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atandı. Karahan son olarak bugün Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirildi.