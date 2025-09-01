Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mevduat faizleri 3 Eylül'e kilitlendi! İşte 500 bin TL'nin güncel getirisi…

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çarşamba açıklanacak ağustos enflasyon verileri, haftanın en önemli gündemi olarak öne çıkıyor. Enflasyon, TCMB’nin faiz kararına doğrudan etki ettiği için mevduat cephesinde de takip ediliyor. Aylık TÜFE beklentisi %1,55-%1,79 arasında değişirken; birçok bankanın bu hafta başında mevduat oranlarını 0,50-1,00 baz puan aşağı çektiği görüldü. En yüksek mevduat oranları hangi banaklarda? 500 bin TL’nin güncel getirisi… Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda eylülün ilk haftası başladı. 3 Eylül’de TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri haftanın en önemli maddesi olarak öne çıkıyor. AA Finans tarafından yapılan ankete göre aylık TÜFE’nin %1,79 ve yıllık enflasyonun %32,63 olabileceği öngörülüyor. İnfo Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Ağustosta enflasyonda aylık %1,55 ve yıllık %32,32 artış bekliyoruz. Enflasyon eğilimindeki düşüş ile birlikte yıllık bazda TÜFE beklentimizi %29,8’e revize ediyoruz” denildi.

TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketinde de ağustosta %1,69 artış beklentisi öne çıkmıştı. Tahminlerden daha düşük gelecek enflasyon verisinin, 11 Eylül’deki kritik faiz kararı öncesinde merkez bankasının elini güçlendireceği ve piyasalarda olumlu yansıyacağı ifade ediliyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

Enflasyon verisi, TCMB’nin faiz kararına doğrudan etki ettiği için mevduat faizleri cephesinde de takip ediliyor. Hafta başında bankalarca ilan edilen ve vadesiz hesapta nakit bulundurma şartı aranmaksızın en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Denizbank: %45,00
-Akbank: %44,50
-Vakıfbank: %44,50
-Getir Finans: %44,00
-Alternatif Bank: %43,00
-Yapı Kredi: %42,00
-Odea Bank: %42,50
-ING Bank: %41,50
-TEB: %41,50
-Ziraat Bankası: %39,00

(Bankaların sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel rakamlar değişiklik gösterebilir.)

Mevduat faizleri 3 Eylül’e kilitlendi! İşte 500 bin TL’nin güncel getirisi… - 1. Resim

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

Birçok bankanın bu hafta mevduat oranlarını 0,50-1,00 baz puan aşağı çektiği görülürken, en yüksek oran olarak öne çıkan %45,00 göre 500 bin TL’nin güncel getiri tablosu şöyle:

-Mevduat tutarı: 500 bin TL
-Mevduat vadesi: 32 gün 
-Mevduat oranı: %45,00
-Mevduat getirisi: 16 bin 274 TL

KKM DE TAKİP EDİLİYOR

Bu arada kur korumalı mevduat uygulamasının son bulmasının ardından, buradan çıkacak paranın nereye gideceği de takip ediliyor. Mevduat faizinin son 3 ayda 7 puanlık düşüşle %45’e gerilemesi ve temmuz başında mevduat getirisinde stopaj oranının %17,50’ye yükselmesine rağmen, sistemde TL’nin payının arttığı görüldü. Son iki haftalık süreçte TL mevduatın toplam içindeki payı yüzde 60’ın üzerinde seyrediyor. Analistler, mevduat getirileri ile birlikte aylık enflasyonda da düşüşlerin yaşandığını ve TL getirisinin hâlâ reel kazanç sunmaya devam ettiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Büyüme rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
