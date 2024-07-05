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Milletvekili ve bakanların maaş zammı belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milletvekili ve bakanların maaş zammı belli oldu
Tüi̇k, Enflasyon Rakamları, Maaş Zammı, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milletvekili ve bakanların maaşlarına gelen zam da belli oldu. Bakanların maaşlarına 28'er bin TL, milletvekili maaşlarına 27 bin 500 TL, hem bakan hem milletvekili olanların maaşlarına ise 76 bin lira zam geldi. İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz tarihinde enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziranda yüzde 1.64 artarken yıllık bazda yüzde 71.60 oldu. 6 aylık enflasyon ise yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından memur ve emeklinin ardından milletvekili ve bakan zamları da belli oldu. 

BAKAN MAAŞLARINA 28 BİN TL ZAM 

Sözcü'de yer alan habere göre, bakanların maaşlarına temmuz ayı itibarıyla 28'er bin lira zam geldi. Bakan maaşlarına son bir yılda yapılan zam tutarı 76 bin lira oldu. 

HEM BAKAN HEM MİLLETVEKİLİ OLANLARIN MAAŞI

Hem bakan maaşı hem de milletvekili emekli aylığı alanların geliri 47 bin lira zamla 241 bin liradan 288 bin liraya çıktı. 

MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI NE KADAR? 

Bakan yardımcılarının brüt maaşı 142 bin liradan 169 bin liraya, milletvekili maaşı 141.8 bin liradan 169.3 bin liraya, hem milletvekili olup hem de milletvekili emeklisi aylığı alanların geliri de 239 bin liradan 285 bin liraya çıktı. Vefat etmiş bakan ve milletvekillerinin hayatta kalan eşlerinin dul aylığı temmuz itibarıyla 73 bin liradan 87 bin liraya yükseldi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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