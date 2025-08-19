Milyonlara faizsiz kredi müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor?

İhtiyaç kredisinde faizin yüksek olması nedeniyle nakit ihtiyacı olanların eli kolu bağlanmış durumda. Şu an 12 ay vadeli 100 bin TL'lik kredide, geri ödeme 130 ila 150 bin lira arasında değişiyor. Aylık taksit ödemeleri ise 11-13 bin lira arasında.

YENİ MÜŞTERİLERE FAİZSİZ KREDİ

Birçok banka, yeni müşterilere özel faizsiz kredi imkanı sunuyor. Yüksek faiz ödemek istemeyenlerin tercihi faizsiz kredi olmuş durumda.

FAİZSİZ KREDİDE LİMİT NE KADAR?

Faizsiz kredide alt limit 55 bin lira. Bu rakam banka banka değişkenlik gösterirken, maksimum 90 bin liraya çıkıyor.

BANKA BANKA FAİZ KREDİDE SON DURUM

Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte bankaların faizsiz kredi fırsatları:

İş Bankası: 55 bin TL (25 bin TL nakit avans, 30 bin TL ek hesap)

En para: 60 bin TL ( tamamı faizsiz kredi)

Garanti BBVA: 75 bin TL (50 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL nakit avans)

Türkiye Finans: 75 bin TL (50 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL nakit avans)

QNB: 85 bin TL (60 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL nakit avans)

Denizbank: 90 bin TL (65 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL nakit avans)