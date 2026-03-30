Her yıl 3 milyondan fazla çocuk açlık yüzünden ölüyor. Üretilen gıdanın üçte biri sofraya ulaşmadan çöpe gidiyor. En ağır israf Çin ve Pakistan’da... Uzmanlar “İsraf edilen her lokma ile bir çocuk kurtarılır” diye uyarıyor.

Dünyada milyarlarca insan açlıkla mücadele ederken, her yıl milyarlarca ton gıda israf ediliyor. Küresel ‘Gıda Krizleri Raporuna göre, 2024’te 53 ülke ve bölgede 295 milyondan fazla insan akut açlığın çeşitli seviyeleriyle karşı karşıya kaldı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Jet yakıtı maliyeti patladı: Uçuş iptalleri ve zamlar yolda

Bu sayı, 2023’e kıyasla 13,7 milyon artış gösterdi. Dünya genelinde ortalama 1,4 milyon kişi ise akut gıda güvensizliğinin en ağır seviyesi olan “kıtlık”la mücadele ediyor. Kıtlıkla mücadele eden bölgelerin başında 640 bin 600 kişi ile Gazze gelirken, Gazze’yi 637 bin 200 kişi ile Sudan takip ediyor. Her yıl 3 milyondan fazla çocuk açlıkla bağlantılı sebeplerle hayatını kaybediyor.

Dünya genelinde 43 milyon çocuk aşırı açlıkla mücadele ediyor ve 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yaklaşık yüzde 45’i açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanıyor. Dünyada insanlar için üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri, yani 1,3 milyar tonu her yıl ya kayboluyor ya da israf ediliyor.

Gıda israfının en çok yapıldığı ülkelerin başında ise Çin geliyor. Çin’de, 2024 verilerine göre yıllık toplam gıda israfı 108 milyon tonu aşıyor. Çin’de kişi başına her yıl yaklaşık 76 kilogram gıda israf ediliyor. Hindistan’da ise yıllık toplam gıda israfı 78 milyon tonu aşıyor ve kişi başına yılda yaklaşık 54 kilogram gıda israf edildiği hesaplandı.

Pakistan’da, yıllık yaklaşık 31 milyon ton gıda israf ediliyor. Kişi başına düşen miktar yılda 122 kilogram ile neredeyse Çin ve Hindistan’ın kişi başı israfının toplamına ulaşıyor. Nijerya’da, 2024’te 24,8 milyon ton gıda israf edildi ve bu kişi başına yaklaşık 106 kilograma denk geliyor.

