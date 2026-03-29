Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle ABD’de jet yakıtı fiyatları iki kattan fazla arttı. Hava yolu şirketleri maliyet artışları nedeniyle bilet fiyatlarını yükseltmeye ve bazı seferleri iptal etmeye hazırlanıyor.

ABD’de jet yakıt fiyatları, Orta Doğu’daki gerilimin artmasıyla son haftalarda hızla yükseldi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından fiyatlar, Argus ABD Jet Yakıt Endeksi’ne göre 27 Mart itibarıyla galon (3,78 litre) başına 2,17 dolardan 4,57 dolara çıktı.

FİYATLAR ARTACAK, İPTALLER GELEBİLİR

Uzmanlar, bu artışın hava yolu şirketlerinin maliyetlerini ciddi şekilde yükselteceğine dikkat çekti. Artan yakıt giderleri nedeniyle uçak bilet fiyatlarının yükseleceği ve bazı seferlerin iptal edilebileceği belirtiliyor.

United Airlines CEO’su Scott Kirby, kısa vadede planlanan uçuşların yaklaşık yüzde 5’inin iptal edileceğini, yakıt fiyatları aynı seviyede devam ederse yıllık jet yakıtı maliyetinin 11 milyar dolar daha artacağını açıkladı. Delta Air Lines CEO’su Ed Bastian ise mart ayında artan yakıt fiyatlarının şirketine 400 milyon dolar ek maliyet getirdiğini ve bunun bilet fiyatlarına yansıdığını söyledi.

HÜRMÜZ ETKİSİ HİSSEDİLİYOR

Orta Doğu ülkeleri, günde yaklaşık 1,1 milyon varil jet yakıtı ihracatı ile küresel tüketimin yaklaşık yüzde 15-17'sini karşılıyor.

Ancak bölgede devam eden ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa bağlı olarak Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinin önemli ölçüde yavaşlaması nedeniyle jet yakıt arzının büyük bir kısmı piyasalara ulaştırılamıyor.

