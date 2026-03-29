Orta Doğu'daki ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sonlandırmak ve Hürmüz Boğazı'ndaki krizi çözmek için Türkiye'nin de dahil olduğu 4 ülke Pakistan'da bir araya geldi. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve ev sahibi Pakistan'ın da yer aldığı toplantıda, Hürmüz krizinin aşılması için yönetim konsorsiyumu masaya yatırıldı. Krizin çözümü olarak Süveyş Kanalı tarzı ücret yapıları da dahil olmak üzere bir önerinin görüşüldüğü belirtildi. Söz konusu konsorsiyumda Türkiye'nin kilit rolü ve önerinin detayları dikkat çekti.

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, Orta Doğu'daki savaşı sona erdirmek amacıyla iki günlük görüşmeler için Pazar günü İslamabad'da bir araya geldi.

Görüşmelerde, olası bir yönetim konsorsiyumu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik öneriler üzerinde duruldu.

Reuters'ın haberine göre; Pakistanlı kaynaklar 'Türkiye, ⁠ ve Suudi Arabistan'ın su yolu üzerinden petrol akışını yönetmek için bir konsorsiyum kurabileceğini ve Pakistan'dan da katılım talebinde bulunduğunu' söyledi.

Söz konusu kaynaklar, konsorsiyum önerisinin ABD ve İran ile görüşüldüğünü ifade etti.

Pakistan'da bir araya gelen ülkelerin, deniz trafiği ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla ilgili olarak ⁠ nakliye akışını istikrara kavuşturmaya yönelik daha geniş çabaların bir parçası olarak Washington'a öneriler sunduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı.

ABD, İSRAİL VE İRAN GÖRÜŞMELERE KATILMADI

Öte yandan toplantıda Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati de yer aldı.

FİDAN'DAN ÜST DÜZEY TEMASLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi.

Fidan ve mevkidaşı Abdulati ve Pakistan ordusu komutanı Mareşal Asim Munir ile de ortak bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeler 30 Mart Pazartesi günü devam edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

SÜVEYŞ BENZERİ ÜCRETLENDİRME ÖNERİSİ

Reuters, Pakistan'da bir araya gelen ülkelerin Washington'a deniz trafiği ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla ilgili öneriler sunduğunu bildirdi.

Pakistanlı bir kaynak, Mısır'dan gelenler de dahil olmak üzere çeşitli tekliflerin pazar günkü toplantıdan önce Beyaz Saray'a iletildiğini ve Süveyş Kanalı tarzı ücretlendirme yapılarını içerdiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı

TÜRKİYE'NİN İÇİNDE YER ALDIĞI KONSORSİYUM!

Kaynaklar, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ın su yolu üzerinden petrol akışını yönetmek için bir konsorsiyum kurabileceğini dile getirdi.

Söz konusu konsorsiyum için Pakistan'dan da katılım talebinin iletildiği ifade edildi.

PAKİSTAN SAVAŞTA ARABULUCU ROLÜNÜ ÜSTLENİYOR

Pakistan, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında merkezi bir diplomatik arabulucu olarak ortaya çıktı. İslamabad, ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 maddelik barış planını Tahran'a iletti ve İran'ın Tasnim Haber Ajansı'nın isimsiz bir kaynağına dayandırdığı habere göre, İran daha sonra plana ilişkin cevabını İslamabad aracılığıyla iletti.

Başbakan Şehbaz Şerif, Cumartesi günü İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir saatten fazla süren bir telefon görüşmesi yaptı ve Pakistan'ın devam eden diplomatik girişimlerini anlattı. Pezeşkiyan, İslamabad'a "saldırganlığı durdurmak için gösterdiği arabuluculuk çabaları" için teşekkür etti.

