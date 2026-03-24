İhlas Haber Ajansı
İran Cumhurbaşkanı’ndan Türkiye vurgusu: Bölge halkları tek ses!
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye, Pakistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap ülkelerinin halklarının ABD ve İsrail’e karşı tepkilerini güçlü şekilde dile getirdiğini söyledi. Pezeşkiyan, bölgedeki istikrarın ancak ülkeler arası iş birliği ve karşılıklı saygıyla mümkün olacağını vurguladı.
Dünya 52 dk önce
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşı uluslararası kamuoyunda ve birçok ülkenin halkları nezdinde tepkilerin arttığını belirtti.
- Pezeşkiyan, Türkiye, Pakistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap ülkelerinin halklarının ABD ve İsrail'e tepki gösterdiğini söyledi.
- Halkların uyanışına tanıklık edildiğini vurguladı.
- Dünyanın özgür halklarının kalplerinin siyonistlerle birlikte olmadığını ifade etti.
- Bölgede istikrarın ancak ülkelerin iş birliği ve karşılıklı saygısıyla mümkün olabileceğini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, uluslararası kamuoyunda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarına ilişkin tepkilerin giderek arttığını vurgulayan bir açıklama yaptı.
Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünlerde dünyadaki birçok ülkeden halkların uyanışına tanıklık ediyoruz. Türkiye, Pakistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap ülkelerinin halkları ABD ile İsrail’e ve işledikleri suçlara yönelik tepkilerini güçlü şekilde dile getiriyor. Dünyanın özgür halklarının kalpleri siyonistlerle birlikte değildir. Bölgede istikrar yalnızca ülkelerin iş birliği ve karşılıklı saygısıyla mümkün olabilir" dedi.
