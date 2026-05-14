Avrupa İlaç Ajansı (EMA), hantavirüs enfeksiyonları için Avrupa Birliği çerçevesinde şu anda onaylanmış herhangi bir antiviral tedavi veya aşı bulunmadığını bildirdi.

Ziyneti Kocabıyık - Bu tür vakalar için uygulanan tedavinin klinik destekleyici bakım ve erken teşhise dayandığını kaydeden EMA Basın ve Halkla İlşkler Birim yetkilisi Yasmina Alcazar “Hayvanlardan geçen bu virüs için aşı veya belirli proteinleri hedef alan ve bağışıklık sisteminizin hastalıklarla savaşmasına yardımcı olan antikor geliştirilmesi hâlâ erken aşamalarda” dedi.

Alcazar, mevcut antiviral tedaviler arasında bu tür hantavirüsler için etkili ve önerilen tedavi bulunmadığını, klinik onay için yeterli çalışma ve kanıtın da mevcut olmadığını belrtti.

