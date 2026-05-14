Türkiye Maarif Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Maarif Girişimcilik Kampı”, 12 ülkeden 40 uluslararası öğrencinin katılımıyla İstanbul’da başladı. Vakıf Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, 66 ülkede 75 bin öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Mahmut Özay - Beş gün sürecek programda gençler, sadece ekonomik kazanca değil, küresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmeye odaklanan bir vizyonla teknoloji merkezlerinde eğitim alacak. Vakıf Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, 66 ülkede 75 bin öğrenciye ulaştıklarını belirterek, temel hedeflerinin ülkelerinin kaderini ellerine alacak cesur bir nesil yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Katılımcı öğrenciler; Bilişim Vadisi ve Marmara Teknokent gibi teknoloji üslerinde sektör temsilcileriyle buluşarak uygulamalı ekip çalışmaları ve proje sunumları gerçekleştirecek. Mobil oyun, yatırım ekosistemi ve iklim girişimciliği gibi kritik başlıkların ele alınacağı kamp, öğrencilerin sahadaki problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Program, 16 Mayıs’ta düzenlenecek kültürel İstanbul gezisinin ardından sona erecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası