Ziyneti Kocabıyık - Acıbadem Üniversitesinden Prof. Dr. Günsel Bayram Akçapınar’ın da yer aldığı uluslararası araştırma, tarımda pestisit yerine “Trichoderma” adlı faydalı mantarlardan faydalanılmasının bitkileri doğal yollarla koruyabildiğini ortaya koydu.

Böylece hem insan sağlığına zararlı hem de toprağı ve suyu kirleten pestisitleri daha az kullanarak tarım yapmak mümkün olacak. Dünyanın en saygın bilimsel dergilerinden Nature Microbiology’de yayımlanan araştırmaya göre bu mantarlar, bitkileri hastalık yapan mikroorganizmalara karşı korurken aynı zamanda büyümelerini de destekliyor. Böylece daha az pestisit kullanılarak verimli üretim yapılabiliyor.

