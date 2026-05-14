Türk bilim adamından tarımı kurtaracak keşif! Pestisit derdine mantarla çözüm
Türk bilim adamının da bulunduğu araştırma, tarımda pestisit yerine “Trichoderma” adlı faydalı mantarlardan faydalanılmasının bitkileri doğal yollarla koruyabildiğini ortaya koydu.
Uluslararası bir araştırma, tarımda pestisit yerine faydalı mantar olan “Trichoderma”nın bitkileri doğal yollarla koruyabildiğini ve büyümelerini desteklediğini ortaya koydu.
- Acıbadem Üniversitesinden Prof. Dr. Günsel Bayram Akçapınar'ın da yer aldığı araştırma, “Trichoderma” adlı faydalı mantarların pestisit yerine kullanılabileceğini gösterdi.
- Bu mantarlar, bitkileri hastalık yapan mikroorganizmalara karşı koruyor.
- Aynı zamanda bu mantarlar bitkilerin büyümelerini de destekliyor.
- Araştırma, daha az pestisit kullanarak verimli üretim yapılabileceğini gösteriyor.
- Bu yöntemle insan sağlığına zararlı ve çevreyi kirleten pestisitlerin kullanımı azaltılabilecek.
- Araştırma, dünyanın saygın bilimsel dergilerinden Nature Microbiology’de yayımlandı.
Ziyneti Kocabıyık - Acıbadem Üniversitesinden Prof. Dr. Günsel Bayram Akçapınar’ın da yer aldığı uluslararası araştırma, tarımda pestisit yerine “Trichoderma” adlı faydalı mantarlardan faydalanılmasının bitkileri doğal yollarla koruyabildiğini ortaya koydu.
Böylece hem insan sağlığına zararlı hem de toprağı ve suyu kirleten pestisitleri daha az kullanarak tarım yapmak mümkün olacak. Dünyanın en saygın bilimsel dergilerinden Nature Microbiology’de yayımlanan araştırmaya göre bu mantarlar, bitkileri hastalık yapan mikroorganizmalara karşı korurken aynı zamanda büyümelerini de destekliyor. Böylece daha az pestisit kullanılarak verimli üretim yapılabiliyor.
