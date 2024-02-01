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    • Nardan sonra limon sosuna da yasak

    Tarım Bakanlığı, nar ekşisinden sonra, birçok sağlık problemine yol açan, “limon suyu izlenimi” veren bütün ürünlerin satışının 2024’ten itibaren yasaklanacağını açıkladı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Nardan sonra limon sosuna da yasak
    Limon Suyu, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ESMA ALTIN'IN HABERİ -  Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz yıl nar aromalı sosların satışını yasaklarken, şimdi de limon sosunun satışına yasak getirdi. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre; limon suyu izlenimi veren, limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle limon suyu benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek. Hâlihazırda üretilen ve piyasaya sunulan limon sosları, yıl sonuna kadar raflarda bulunabilecek. Ancak önümüzdeki yıldan itibaren bu sosların satışı tamamen yasaklanacak. Gıda Mühendisleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Esen, bu tür ürünlerin yasaklanmasının arkasındaki temel nedenin tüketicileri korumak olduğunu söyledi. Esen, “Gerçek limon suyunun sağlık açısından yararları saymakla bitmeyecek kadar çoktur ancak limon suyu izlenimi veren sosların içerdikleri şeker ve diğer katkı maddeleri nedeniyle sağlıklı bir seçenek olmadığı da unutulmamalı” dedi.
    Limon sosu gibi ürünlerdeki temel sorunun, içerdikleri glikoz şurubu ve katkı maddeleri olduğunu belirten Esen, “Özellikle şekerin aşırı tüketimi, obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu tür soslar genellikle yüksek şeker içeriğine sahip. Bu da tüketicilerin günlük şeker alımını hızla aşmalarına neden olabilir. Ayrıca, bu soslar genellikle yüksek oranda işlenmiş bileşenler içerir. İşlenmiş gıdaların aşırı tüketimi, genel sağlığı olumsuz etkileyebilir. Katkı maddeleri, renklendiriciler ve koruyucular, uzun vadede metabolizma ve bağışıklık sistemini bozabilir” bilgisini verdi.

    “ETKİLETLER OKUNMALI”

    Dr. Esen, bu konuda hem gıda endüstrisi hem de tüketicilere şu tavsiyelerde bulundu: “Gıda endüstrisi, bu süreçte daha sağlıklı ürünlerin geliştirilmesi ve tüketicilere bilinçli seçimler yapma konusunda rehberlik etme sorumluluğunu taşımalı. Bunun yanı sıra, ürün alırken mutlaka etiketler okunmalı. Bu, bir alışkanlık hâline getirilmeli.”

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Limon Suyu
    Haberler > Ekonomi > Nardan sonra limon sosuna da yasak
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