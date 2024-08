Olimpiyatlara Türk damgası! Trendyol 130 yıllık oyunların ilk Türk global partneri oldu

Paris’te düzenlenen olimpiyatlara ilk defa Türk e-Ticaret hizmet partneri olduklarını söyleyen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin “Hazırladığımız koleksiyonla başta Denizlili olmak üzere bütün Türkiye’den üreticileri Şanzelize’ye taşıdık. ‘Made in Türkiye’ etiketiyle Türk tekstilini yarışlara dâhil ettik” dedi.

CANAN ERASLAN'IN HABERİ - Dünyanın gözü Paris’te devam eden olimpiyat oyunlarında... Türkiye olarak sporcularımızın birçoğunun olimpiyat tarihinde ilkleri gerçekleştirdiği oyunlarda iddiamız devam ederken, Türk iş dünyası da Paris’e bir anlamda damga vurdu. Gerçekleştirdiği sponsorluklarla çok sayıda sporcuya destek olan Trendyol, olimpiyatların aynı zamanda e-Ticaret global partneri oldu ve hazırladığı koleksiyonla Denizlili üreticileri, Paris’in göbeğine, Şanzelize’ye taşıdı. Yapılan anlaşmayla özel bir olimpiyat koleksiyonu hazırlayan Trendyol, bu ürünleri Paris’in dört bir yanındaki Olimpiyat Resmî Mağazalarına, ‘Made in Türkiye’ etiketiyle dâhil etmeyi de başardı. Filenin Sultanları olarak andığımız Kadın Millî Voleybol Takımı’nın Dominik Cumhuriyeti ile oynadığı maçtan önce bir araya geldiğimiz Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin “Türk üreticilerin ürünlerini olimpiyatların resmî satış mağazalarına dâhil ettik. Ürünlere büyük ilgi var: Türk tekstilini buradaki yarışlara dâhil etmeyi başardık” ifadesini kullandı.

130 YILLIK TARİHTE BİR İLK

Olimpiyatlarda resmî ‘e-Ticaret Hizmetleri Partneri’ anlaşmasının tarihî önem taşıdığını söyleyen Çağlayan Çetin “Böylece 130 yıllık Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarihindeki ilk Türk partneri olduk. Ayrıca lisans anlaşmamız kapsamında özel bir ‘Olimpiyat Koleksiyonu’ hazırladık. Yoğun görüşmeler yaptık, her ürün detaylıca incelendi, talep edilen yüksek standartlar sağlandı ve biz oradayız” dedi. Başta Denizli olmak üzere Anadolu’nun dört bir yanında üretilen koleksiyonda tişört, polo yaka tişört, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, balıkçı şapkası, plaj havlusu ve bez çanta gibi 19 farklı ürün bulunuyor. 60 bin adet üretim yapıldı. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin de merkezinin bulunduğu Lozan’daki Olimpiyat Müzesi (The Olympic Museum) de dâhil olmak üzere ‘Made in Türkiye’ etiketli koleksiyon bütün dünyayla buluştu. Ürünler Türkiye’de Trendyolmilla uygulamamız üzerinden; Azerbaycan, Birleşik Arap Emîrlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman, Çekya, Romanya, Hollanda ve Almanya’da da Trendyol uygulamamız üzerinden uluslararası satışa sunuldu” dedi.

ÇAĞLAYAN ÇETİN: 3 MİLYAR DOLAR YATIRIMI BİZ GETİRDİK

Türkiye’ye Slikon Vadisi yatırımının geldiği ilk şirketin Trendyol olduğunu, ardından Alibaba’nın geldiğini söyleyen Çetin “Biz şimdi Doğu Avrupa’ya açılmak istiyoruz. Başka yatırımcılar da gelsin istiyoruz. Yatırım turuna çıktı ve böylece Trendyol, Türkiye’nin il ‘decacornu’ oldu. Dünyanın en büyük teknoloji fonu Softbank’ı Japonya’dan ortak aldık. General Atlantic America’nın en büyük teknoloji fonundan Princeville Capital, Avrupa’nın en büyük teknoloji fonlarından biri gibi yatırımcılar geldi. Abu Dabi ve Katar devlet fonlarından yatırım aldık ve Türkiye’ye gelmesini sağladığımız yatırım 3 milyar doları buldu” şeklinde konuştu.

3 YILDA 14 MİLYAR TL VERGİ ÖDEDİK

Bütün faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti’nin kanun ve vergi sistemine tamamen uyumlu şekilde yürüttüklerini ifade eden Çetin, şunları söyledi: "Kurumlar vergisi, dijital hizmet vergisi, dijital reklam stopajına ve ilgili bütün diğer vergilere tabiyiz. Şirketimizin resmî kayıtlardaki ismi olan DSM Grup olarak yalnızca 2021-2023 döneminde devletin ilgili kurumlarına ödemiş olduğumuz vergi tutarı 14 milyar TL oldu."

TEKNOLOJİDE AVRUPA'DAN 10 YIL ÖNDEYİZ

Alınan 3 milyar dolar civarındaki tutarla teknoloji ve lojistik yatırımların yapıldığını söyleyen Çetin “Bizim altyapımızı, teknolojimizi tecrübe etmeleri için zaman zaman Avrupa’dan teknoloji şirketlerini İstanbul’a davet ediyoruz. Teknolojimizi görünce ‘Siz bizden 10 yıl öncesiniz’ diyorlar. Trendyol, mühendisler ve yazılımcılar için bir akademi hâline geldi. Dünyaya yazılım ve çözümler ihraç eder hâle geldik” açıklamasını yaptı.

"MİLANO VE LOS ANGELES OLİMPİYATLARINDA DA VARIZ"

Çağlayan Çetin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile iş birliklerinin 2026 Kış Olimpiyatları ile 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatlarını da kapsadığını belirterek “Türkiye’de doğan, büyüyen, gücünü Türk üreticilerden alan Trendyol olarak hedefimiz, ülkemizin sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek. Türk ürünlerini ve satıcılarını dünyada rekabetçi hâle getirmek istiyoruz. Bu yolda e-İhracat çalışmalarımıza son yıllarda hız kazandırdık. 70 bini KOBİ olmak üzere toplamda 90 bini aşkın satıcımız bizimle e-İhracatçı oldu” dedi.

HEDEFİMİZ YILLIK 5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Önümüzdeki dönemde Trendyol üzerinden yapılan e-ihracatı 5 milyar dolar seviyesine getirmek için çalıştıklarını, Türkiye’nin e-İhracat’ta sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmak için üreticilere daha fazla destek vereceklerini söyleyen Çağlayan Çetin sözlerini şöyle sürdürdü: Lojistik ağımızı genişletiyoruz, e-İhracat kolaylaştırılacak, herkes için erişilebilir olacak ve finansal süreçlerle iade-iptal opsiyonlarını iyileştirerek bu hedefe önümüzdeki sene ulaşmayı umuyoruz.