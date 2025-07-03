MİT Başkanı Kalın'dan Hakkari'ye sürpriz ziyaret!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hakkari, Yüksekova ve Çukurca bölgesini ziyaret etti. Hakkâri Valisi Ali Çelik, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, diğer askeri ve mülki idare yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde; Irak, İran ve Suriye sınır hattının güvenliği, alınan önlemler, bu bölgelerde bulunan üs noktaları, bölgedeki son durum ve gelişmeler detaylı olarak ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere bugün Hakkâri, Yüksekova ve Çukurca bölgesine bir ziyaret gerçekleştirdi.



MİT Başkanı Kalın, Hakkâri Valisi Ali Çelik, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, diğer askeri ve mülki idare yetkilileri ile bir araya geldi.

GÖRÜŞMEDE SINIR HATTININ GÜVENLİĞİ MASAYA YATIRILDI

Yapılan görüşmelerde; Irak, İran ve Suriye sınır hattının güvenliği, alınan önlemler, bu bölgelerde bulunan üs noktaları, bölgedeki son durum ve gelişmeler detaylı olarak ele alındı.