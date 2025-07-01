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MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Erbil'de kritik temaslar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MİT Başkanı İbrahim Kalın&#039;dan Erbil&#039;de kritik temaslar
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, ikili temaslarda bulunmak üzere Erbil'e gitti. Kalın, Erbil'de KDP Lideri Mesut Barzani, IKYY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKYY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, ikili temaslarda bulunmak üzere bugün Irak'ın Erbil vilayetine gitti. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre,  Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın; Erbil’de KDP Lideri Mesut Barzani, IKYY Başkanı Neçirvan Barzani, IKYY Başbakanı Mesrur Barzani, IKYY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, IKYY İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve IKYY Güvenlik Konseyi Yetkilileri ile bir araya geldi.

İRAN-İSRAİL SAVAŞI MASADA

Yapılan ikili görüşmelerde; İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki son durum, bölgesel barış ve istikrarın temini için atılacaklar adımlar ele alındı.

GÖRÜŞMELERİN EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ: 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

 Görüşmelerde masadaki en önemli konulardan birisi de ‘Terörsüz Türkiye’ süreciydi. Bu kapsamda bütün bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak adımlar görüşüldü.

Bununla birlikte yapılan görüşmelerde Türkmenlerin güvenliği ve siyasi süreçlerdeki rolü konusu da detaylarıyla ele alındı, Türkiye olarak, Irak Türkmenlerinin yanında olunduğu iletildi.

Ayrıca, önümüzdeki dönem Merkezi Irak Yönetimi ve IKYY makamları ile temasların artırılarak devam edeceğinin de altı çizildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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