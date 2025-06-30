Terörsüz Türkiye hedefine 6,2 milyar liralık harç! Ağrı'ya talih kuşu kondu, 1.800 kişiye istihdam sağlayacak

İsra Holding tarafından hayata geçirilen V Mall Ağrı karma yaşam projesinin temeli atıldı. AVM, otel, ofis, konut ve rezidanstan oluşan proje tamamlandığında 1.800 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak ve şehrin ekonomisine yıllık 6,2 milyar TL katkı sağlayacak.

ÖNDER ÇELİK AĞRI - Gayrimenkul, turizm, perakende, enerji, ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren İsra Holding, Doğu Anadolu’nun ilk ve en büyük karma yaşam projesi olan V Mall Ağrı’nın temelini attı. Ağrı Valiliği ve Ağrı İl Özel İdaresi’nin destekleriyle hayata geçirilecek yatırım, şehrin ve bölgenin çehresine de katkı sunacak. Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın başta olmak üzere çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleştirilen temel atma törenine bölge halkı da ilgi gösterdi. Proje tamamlandığında 1.800 kişiye de doğrudan istihdam imkânı sunacak. V Mall Ağrı projesiyle bölgenin yeni bir yüze kavuşacağına dikkat çeken İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı; konut, ofis, rezidans, otel ve alışveriş merkezinin yer alacağıV Mall Ağrı’nın şehre yıllık 6,2 milyar TL'lik ekonomik katkı sunacağını vurguladı. Tavlı, “Bir Kuşak, Bir Yol Projesi güzergâhında yer alan bu eşsiz yatırım, sahip olduğu karma yaşam konseptiyle bölgenin çehresini değiştirecek. Konutlar, ofisler, rezidanslar, otel ve dünyaca ünlü markaların yer alacağı alışveriş merkezinin bulunacağı V Mall Ağrı, bulunduğu lokasyonla birlikte komşu şehirler ve yakın bölgelerdeki Azerbaycan, Rusya, Ermenistan, Gürcistan, İran gibi ülkelerin de tüm taleplerini karşılayacak. Ekonomik hareketlilik anlamında ülkemize ve güzide şehrimiz Ağrı’ya büyük katkılar sunacak olan projemiz, istihdama da önemli katkılar sunacak. V Mall Ağrı karma yaşam projesi, her detayıyla Ağrı’yı bölgenin yeni çekim merkezi haline getirecek” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN İMZASI

ASKON Başkanı Orhan Aydın da V Mall Ağrı'nın sadece Ağrı'ya değil 6 ülkeye hizmet edeceğini belirterek, "Bölgede huzurun gelmesiyle birlikte hızlı bir şekilde artan hem sanayi alanında hem enerji alanında hem tarım alanında çok önemli işlere imza atıldığını görmekteyiz. Doğu ve Güneydoğu'da yapılan bu milyarlarca liralık yatırımlar şüphesiz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu vizyon ve bugün bütün ülkece kavuşmuş olduğumuz terörsüz Türkiye'nin imzasıdır" diye konuştu.

BÖLGENİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Ağrı Valisi Mustafa Koç ise kentin sosyal yaşamına pozitif katkılar sunacak olan projenin şehrin yeni buluşma noktası haline geleceğini ifade ederek şunları söyledi: İçerisinde barındırdığı yaşam alanları ve özellikle dünya markalarının yer alacağı alışveriş merkeziyle V Mall Ağrı, tüm taleplere yanıt verirken önemli ekonomik katkılar da sağlayacak. Bölgesel kalkınmaya direkt katkılar sunacak olan V Mall Ağrı’nın turizme de pozitif destek sağlayacağını öngörüyoruz. Doğu Anadolu’yla birlikte tüm bölgenin çehresi, bu projeyle değişecek. V Mall Ağrı, tüm bölgenin yeni yıldızı olacak.