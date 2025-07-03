Fenerbahçe, İstanbul'a getirmişti! Jhon Duran transferinde pürüz

Sarı-lacivertli takımın geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği ve helikopter ile kalacağı otele giden Jhon Duran transferinde beklenmedik gelişme yaşandı. Kolombiyalı santrafor için Fenerbahçe yönetimi Suudilerle pazarlığı bitirmiş değil. İşte detaylar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun beğendiği Al-Nassr oyuncusu Jhon Duran, geçtiğimiz günlerde sözleşme ve sağlık işlemlerini tamamlamak için İstanbul'a gelmiş ve kalacağı otele helikopterle geçerek taraftarların sosyal medyada tepkisini toplamıştı.

Kolombiyalı santraforun Al-Nassr'dan 1 yıllığına kiralayan Fenerbahçe yönetimi golcü oyuncuya 15 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

Jhon Duran'ın maaşının Al-Nassr tarafından karşılanacağı aktarılırken, 21 yaşındaki oyuncunun menajerine ise Fenerbahçe yönetimi 5-6 milyon euro ödeme yapacağı belirtildi. Ancak Fenerbahçe, Suudi ekibiyle pazarlıkları henüz tamamlamış değil.

YÖNETİM +1 İSTİYOR

Sarı-lacivertli yönetimin Jhon Duran'ın sözleşmesine +1 yıl daha kiralama opsiyonu istediği ve genç futbolcuyu 2 yıl kadroda tutmak için pazarlıklara devam ettiği iddia edildi. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Jhon Duran transferi resmiyet kazanacak.

21 yaşındaki Kolombiyalı, TFF'nin bu sezon yürürlüğe aldığı 12+2 yabancı kuralında yer alan iki 23 yaş altı yabancı kontenjanından biri olarak Fenerbahçe kadrosunda yer alacak. Fenerbahçe'nin kurulduğu günden bu yana ilk Kolombiyalı futbolcusu olması beklenen Duran'ın güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.