Faiz indirimi için 'yeşil ışık!' Piyasalar enflasyona nasıl tepki verdi?

Haziranda enflasyon aylık bazda %1,37 arttı. Yıllık enflasyon %35,05’e geriledi. Enflasyon beklentilerin altında kalırken, piyasalar pozitif tepki gösterdi. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugün %0,39 primle 10.228 puandan kapandı. Kurlarda yatay görünüm sürdü, TCMB’den faiz indirimi beklentileri daha da yükseldi. Bu arada ABD’de tarım dışı istihdam verisi beklentileri aştı, işsizlik geriledi. Altın fiyatlarında da satış baskısı öne çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasaların haftalardır merakla beklediği haziran enflasyon verisi bugün açıklandı. TÜİK verilerine göre haziranda TÜFE aylık bazda %1,37 arttı. Yıllık enflasyon %35,05’e geriledi. Enflasyonun genel anlamda beklentilerin altında gerçekleştiğini belirten Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Hekim, “Yarın açıklanacak mevsimsellikten arındırılmış enflasyon da aylık bazda %2’nin altında kalırsa, o zaman daha da olumlu olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

PİYASALARDA İLK TEPKİLER

Enflasyonun açıklanmasının ardından piyasalarda yaşanan fiyatlamalara bakıldığında;

-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi günü %0,39 primle 10.228 puandan tamamladı.

-Dolar 39,84 TL ve Euro 46,85 TL’den kapanışa hazırlanırken, kurlarda yatay görünüm devam etti.

-Günlerdir düşüş trendine hareket eden 2 yıllık gösterge tahvil faizi sınırlı bir yükselişle 39,94’e yöneldi.

ALTIN FİYATI GERİLEDİ

Spot piyasada altının gram fiyatı ise bugün 4.260 TL’ye geriledi. ABD’de tarım dışı istihdam 147 bin kişi ile beklentiyi aştı, işsizlik %4,1’e düştü. İstihdam piyasasından güçlü sinyaller FED’e dair faiz indirimi beklentilerini düşürdü ve ons altında satış baskısı arttı. Ons, akşam saatlerinde %-0,90 düşüşle 3.327 dolara çekildi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTTI

İç piyasalarda olumlu beklentiler daha yüksek sesle öne çıkmaya başlarken; Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “24 Temmuz’daki TCMB toplantısına ilişkin 300 baz puan ve üzerinde faiz indirimi beklentileri gündeme gelebilir. Böyle bir durumda BİST 100 endeksinde ilk etapta yükseliş eğilimi 10.500’e doğru güç kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 10.000 seviyesi kritik destek olarak karşımıza çıkıyor.” ifadelerine yer verildi.

BORSADA DOLAR BAZLI HEDEFLER

Borsa İstanbul’da para girişi ve hacim artışının sürdüğünü aktaran Tacirler Yatırım “BİST 100 endeksinde dolar bazında yukarı marjın olduğunu hesaplıyoruz. Bu anlamda 270 dolar ve 297 dolar dikkat çekerken, bu seviyeler 10.800’e, ardından 11.500 üzerine işaret etmekte. Ekonomi dışı risklerde artış yaşanmadığı taktirde, enflasyonda beklenen gevşemenin de devamıyla birlikte, faiz indirimi öngörülerinin sürdüğü ana senaryoda bu seviyeler kısa vadeli hedefler olarak izlenebilir.” görüşünü paylaştı.

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İNDİRİM 250-350 BAZ PUAN OLABİLİR

Allbatross Portföy Araştırma Direktörü Serkan İmişiker, aylık enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayarak, “Yurt içi talepteki dengelenmenin dezenflasyon sürecine katkı vermesini de sürdürebilmek adına, merkez bankasının ihtiyatlı şekilde temmuz toplantısında 250-350 baz puan arasında faiz indirimi yapması beklentimizi koruyoruz.” dedi.