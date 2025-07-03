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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku
Türkiye, Hisse Senedi, TCMB, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta net 247,7 milyon dolarlık hisse senedi, 305,1 milyon dolarlık DİBS ve 110,5 milyon dolarlık ÖST varlığı aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Haziran haftasında net 247,7 milyon dolarlık hisse senedi, 305,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 110,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Haziran itibarıyla 28 milyar 63,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 27 Haziran haftasında 28 milyar 637,9 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 11 milyar 477,4 milyon dolardan 11 milyar 895,3 milyon dolara çıktı. ÖST stokları da 670,2 milyon dolardan 777,6 milyon dolara çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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