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664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Katılımcı listesi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Katılımcı listesi belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 664. kez Edirne’de düzenleniyor. “Yağlı güreşin olimpiyatı” olarak da anılan organizasyon bu yıl 826 pehlivanın katılımıyla rekor kırıyor. 2025 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde gözler, art arda iki yıl şampiyon olan Yusuf Can Zeybek’in üstünde. Aynı zamanda 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak merakla takip ediliyor.

Edirne Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenen 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 30 Haziran Pazartesi günü başladı. Güreş müsabakaları ise bugünden itibaren takip edilmeye devam ediliyor. Peki, 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Katılımcı listesi belli oldu - 1. Resim

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

2025 Kırkpınar Yağlı Güreşleri her yıl olduğu gibi bu yıl da TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin açılış töreni 4 Temmuz Cuma akşamı saat 18.30’da TRT Spor Yıldız’da ekranlara gelecek.

5 Temmuz Cumartesi günü müsabakalar sabah saat 09.00 itibarıyla TRT Spor ve TRT Spor Yıldız üzerinden gün boyu naklen yayınlanacak.

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Katılımcı listesi belli oldu - 2. Resim

Final günü olan 6 Temmuz Pazar’da güreşler yine sabah 09.00’da başlayacak, başpehlivanlık finali saat 17.30’dan itibaren TRT Spor’dan canlı olarak takip edilebilecek.

Edirne Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de tüm müsabakaların canlı yayını izleyicilere sunulacak.

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Katılımcı listesi belli oldu - 3. Resim

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2025 yılında 664. kez Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenleniyor. Etkinlikler 30 Haziran Pazartesi günü başlasa da asıl güreş müsabakaları 4 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 6 Temmuz Pazar günü sona erecek.

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Katılımcı listesi belli oldu - 4. Resim

Açılış programı 4 Temmuz Cuma saat 18.00’de yapılacak bayrak töreni ve geçit merasimi ile başlayacak.

Başpehlivanların ilk tur güreşleri 5 Temmuz Cumartesi saat 13.00’te başlayacak. Aynı gün ikinci ve üçüncü tur güreşler de gerçekleştirilecek.

6 Temmuz Pazar günü ise başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final güreşleri yapılacak. 

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Katılımcı listesi belli oldu - 5. Resim

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ KATILIMCI LİSTESİ

1.⁠ ⁠Torba: Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım
2.⁠ ⁠Torba: Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın
3.⁠ ⁠Torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel
4.⁠ ⁠Torba: Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman
5.⁠ ⁠Torba: Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç, Ali Güngör Ekin

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Katılımcı listesi belli oldu - 6. Resim

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVANLIK ÖDÜLÜ NE KADAR?

2025 yılı için başpehlivanlık para ödülü resmen açıklanmadı. 2024 yılında başpehlivan olan güreşçiye 550 bin TL, ikinciye 275 bin TL ve üçüncülüğü paylaşan iki güreşçiye kişi başı 140 bin TL verilmişti.

Alt kategorilerde ise ödüller 70 bin TL’den başlayarak 5 bin TL’ye kadar verilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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