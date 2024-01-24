Önce motorin şimdi de benzin! Tabelalar saat 00.01'de güncellendi: İşte yeni zamlı akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. LPG ve motorine yapılan zammın ardından benzinin litresine beklenen zam saat 00.01 itibarıyla geldi. Zam sonrası benzinin litresi 40 TL'ye dayandı. İşte yeni zamlı akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarına bir haftada üçüncü zam pompaya yansıdı. LPG ve motorine yapılan zammın ardından benzinin litresinde beklenen artış gerçekleşti. Böylelikle benzinin litresi 40 TL'ye dayandı.
LPG 20 TL'Yİ, MOTORİN 40 TL'Yİ AŞTI
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle LPG'de (Otogaz) 40 kuruş motorinin litre fiyatında ise 1 lira 15 kuruşluk zam pompaya yansımıştı.
Zammın ardından LPG'nin litresi 20 lira seviyesini motorin ise 40 TL'yi aştı.
BENZİNİN FİYATI 40 TL'YE DAYANDI
LPG ve motorinde yaşanan fiyat artışı sonrasında akaryakıt kalemlerinden benzinin litresine de zam yapıldı. Benzinin litresi 24 Ocak Çarşamba saat 00.01, yani bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 46 kuruş zam yapıldı.
Zam tabelaya yansırken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benznin litresi 40 TL'ye dayandı.
24 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul benzin fiyatı: 38,37 TL
İstanbul motorin fiyatı: 40,23 TL
İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 19,85 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul benzin fiyatı: 38,28 TL
İstanbul motorin fiyatı: 40,13 TL
İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 20,11 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara benzin fiyatı: 39,00 TL
Ankara motorin fiyatı: 40,89 TL
Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 20,29 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir benzin fiyatı: 39,22 TL
İzmir motorin fiyatı: 41,11 TL
İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 20,32 TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi