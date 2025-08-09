Orman yangınları bir sektörü fena etkiledi! Satışlar yüzde 50 düştü

Ülkemizin birçok noktasında çıkan yangınlar ciğerlerimizi yakarken, bazı kentlerde ormanlara girişler ve mangal/ateş yakmak yasaklandı.

YÜZDE 50 DÜŞÜŞ VAR

Esnaflar da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre mangal ve piknik ürünleri satışlarında yüzde 50'ye varan düşüş yaşandığını belirtti. Tarihi özellikleriyle bilinen Kırşehir Uzun Çarşı'da hırdavat ve mangal malzemeleri satan esnaflar, orman yangınlarının hem doğaya hem de ticarete zarar verdiğini aktardı.

"YASAKLAR VE DUYARLILIK ETKİLİ OLDU"

Esnaf Hüseyin Yüksel; 2024 yılı Ağustos ayına kıyasla satışların yarı yarıya azaldığını belirterek, "Son zamanlarda mangal malzemesi satışlarında azalma oldu. Gurbetçi vatandaşların gelişleri satışları arttırmasına rağmen bu yıl orman yangınlarının artmasıyla birlikte insanların mangal yapmaya yönelik ilgisi azaldı. Yasaklar ve duyarlılık da bunda etkili oldu" dedi.

Bir diğer esnaf Cengiz Gök ise satışlardaki düşüşün kendilerini üzdüğünü ifade ederek; "Elbette ticari olarak zorlanıyoruz ama ormanların korunması her şeyden önemli. İnsanlık için, gelecek için bu alanların yaşaması gerekiyor. 2024 yılı ile bu yıl kıyaslandığında önemli değişimler var. Esnaf olarak bu durum bizleri hoşnut etmese de bizlerinde ormanları ve orman alanlarını koruması gerekir" şeklinde konuştu.

Esnaflar; hem doğanın korunmasını hem de kontrollü alanlarda mangal gibi aktivitelerin sürdürülebilmesini sağlayacak çözümler geliştirilmesini talep ediyor. Mangal malzemeleri satış oranları kadar şehirde su soğutucuları, semaverler ve seyyar tandır satış oranları da düşüş gösterdi.