Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Orman yangınları bir sektörü fena etkiledi! Satışlar yüzde 50 düştü

Orman yangınları bir sektörü fena etkiledi! Satışlar yüzde 50 düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Son dönemlerde artan orman yangınlarının ardından getirilen yasaklar ve uygulamalar nedeniyle birçok kentte mangal yakmak yasaklandı. Bununla birlikte bazı yerlerde mangal ve piknik malzemesi satışlarında büyük düşüş yaşandı.

Ülkemizin birçok noktasında çıkan yangınlar ciğerlerimizi yakarken, bazı kentlerde ormanlara girişler ve mangal/ateş yakmak yasaklandı.

YÜZDE 50 DÜŞÜŞ VAR

Esnaflar da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre mangal ve piknik ürünleri satışlarında yüzde 50'ye varan düşüş yaşandığını belirtti. Tarihi özellikleriyle bilinen Kırşehir Uzun Çarşı'da hırdavat ve mangal malzemeleri satan esnaflar, orman yangınlarının hem doğaya hem de ticarete zarar verdiğini aktardı.

Orman yangınları bir sektörü fena etkiledi! Satışlar yüzde 50 düştü - 1. Resim

"YASAKLAR VE DUYARLILIK ETKİLİ OLDU"

Esnaf Hüseyin Yüksel; 2024 yılı Ağustos ayına kıyasla satışların yarı yarıya azaldığını belirterek, "Son zamanlarda mangal malzemesi satışlarında azalma oldu. Gurbetçi vatandaşların gelişleri satışları arttırmasına rağmen bu yıl orman yangınlarının artmasıyla birlikte insanların mangal yapmaya yönelik ilgisi azaldı. Yasaklar ve duyarlılık da bunda etkili oldu" dedi.

Bir diğer esnaf Cengiz Gök ise satışlardaki düşüşün kendilerini üzdüğünü ifade ederek; "Elbette ticari olarak zorlanıyoruz ama ormanların korunması her şeyden önemli. İnsanlık için, gelecek için bu alanların yaşaması gerekiyor. 2024 yılı ile bu yıl kıyaslandığında önemli değişimler var. Esnaf olarak bu durum bizleri hoşnut etmese de bizlerinde ormanları ve orman alanlarını koruması gerekir" şeklinde konuştu.

Orman yangınları bir sektörü fena etkiledi! Satışlar yüzde 50 düştü - 2. Resim

Esnaflar; hem doğanın korunmasını hem de kontrollü alanlarda mangal gibi aktivitelerin sürdürülebilmesini sağlayacak çözümler geliştirilmesini talep ediyor. Mangal malzemeleri satış oranları kadar şehirde su soğutucuları, semaverler ve seyyar tandır satış oranları da düşüş gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türk Hava Yolları, Air Europa’ya ortak oluyor! 275 milyon avroluk teklif ortalığı karıştırdıTarihi barışta Türkiye damgası! Fidan: “Bize önceden bilgi verildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünya Bankası'ndan İstanbul'a 650 milyon dolar finansman! Afetlere hazırlık için kullanılacak - EkonomiDünya Bankası'ndan İstanbul'a 650 milyon dolar finansmanAbdülhamid Han sondaj gemisi 3 yılda 75 milyar metreküplük keşif yaptı - EkonomiAbdülhamid Han sondaj gemisi 3 yılda 75 milyar metreküplük keşif yaptıTekirdağ'da yetişiyor! Hasat başladı, tarlada kilosu 100 lira... - EkonomiTekirdağ'da yetişiyor! Hasat başladı, tarlada kilosu 100 TL40 derece sıcaklıkta hasat başladı! Alıcılar hazır, kapış kapış satılıyor - EkonomiAlıcılar hazır, kapış kapış satılıyor"Hangi market daha ucuz?" diye gezme derdine son! Bakanlık'tan yeni uygulama - Ekonomi"Hangi market daha ucuz?" diye gezmeye sonBakan Göktaş: 8.923 ailemizde 10.661 çocuğumuza umut dolu bir gelecek sunuyoruz - EkonomiBakan Göktaş: 8.923 ailemizde 10.661 çocuğumuza umut dolu bir gelecek sunuyoruz
Sonraki Haber Yükleniyor...