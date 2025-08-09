Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'nin en köklü firmalarından birini kurmuştu! Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin en köklü firmalarından birini kurmuştu! Ünlü iş adamı hayatını kaybetti
Türkiye'nin köklü süt ürünleri markalarından Tahsildaroğlu'nun kurucusu ve Onursal Başkanı Selman Tahsildaroğlu hayatını kaybetti.

90'lı yıllardan beri Çanakkale’de kurduğu üretim tesisleriyle Türkiye'deki süt ürünleri alanında önemli bir yer edinen Tahsildaroğlu ailesi acı haberle sarsıldı.

PAZARTESİ DEFNEDİLECEK

Şirketin Onursal Başkanı Selman Tahsildaroğlu, 93 yaşında hayatını kaybetti. Tahsildaroğlu'nun cenaze töreni yarın saat 12:00’de Bayramiç’teki fabrikada yapılacak. Ünlü iş adamı 11 Ağustos Pazartesi ise ikindi namazını müteakip İstanbul Fatih Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak.

