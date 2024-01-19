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    Oto gazın ardından bir zam da motorine! Fiyat 40 lirayı aşacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Dün oto gaza gelen zammın ardından bir zam da motorine geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin fiyatı 1 lira 15 kuruş artacak. Fiyat değişikliği sonrası motorinin litresi 40 lirayı aşacak.

    Oto gazın ardından bir zam da motorine! Fiyat 40 lirayı aşacak
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. 20 Ocak Cumartesi gününden itibaren motorine 1 lira 15 kuruş zam bekleniyor. 

    MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

    Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 23 kuruşa, Ankara'da 40 lira 89 kuruşa, İzmir'de ise 41 lira 11 kuruşa çıkacak. 

    Oto gazın ardından bir zam da motorine! Fiyat 40 lirayı aşacak

    OTO GAZ 20 LİRAYI AŞTI

    Dün de oto gazın fiyatı 40 kuruş artmıştı. Zammın ardından oto gazın litresi 20 lira seviyesini aştı. 

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

    Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Ekonomi > Oto gazın ardından bir zam da motorine! Fiyat 40 lirayı aşacak
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