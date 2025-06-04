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Papara'da hesabı olanlar dikkat! Hesaplar bloke edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Papara&#039;da hesabı olanlar dikkat! Hesaplar bloke edildi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklanmıştı. TMSF'nin kayyım olarak atandığı Papara'da, inceleme amacıyla kullanıcıların hesapları bloke edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. 

İfadelerin ardından şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklanmıştı.

HESAPLAR BLOKE EDİLDİ

Son olarak TMSF'nin kayyım olarak atandığı Papara'da kullanıcıları hesapları bloke edildi. Kullanıcılara gönderilen mailde şu ifadeler yer aldı:

"Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın. İnceleme sürecini hızlıca tamamlayarak hesabına erişimin hakkında seni en kısa sürede bilgilendireceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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