Paylaşımlı yolculuğa vergi geldi! Martı TAG kurucusu, bakanlığa teşekkür etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, paylaşımlı yolculuk sektöründe sağlanan kazancın kayda alınarak vergilendirilmesine karar verdi.

Paylaşımlı yolculuk sektörünün Türkiye'de sağlıklı bir yapıda gelişerek katma değer üretmesi adına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli bir adım geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, paylaşımlı yolculuk sektöründe faaliyet gösteren sürücülerin vergi mükellefi olmalarına hükmetti.

MARTI TAG KURUCUSU ÖKTEM'DEN BAKANLIĞA TEŞEKKÜR

Türkiye'de paylaşımlı yolculuğun resmileşmesi ve kronik taksi sorununun kökten çözümü için uzun bir zamandır çaba sarf ettiklerini kaydeden Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, Maliye Bakanlığı'na paylaşımlı yolculuğun önünü açtığı için teşekkür etti. Öktem, "Böylelikle sadece Martı TAG faaliyetlerinden vergi olarak Hazine'ye birkaç yıl içinde yıllık 1 milyar dolar civarında ek kaynak oluşturulacağı hesaplanıyor" dedi.

Martı TAG'ın 200 bin sürücü ve 5 milyon yolcudan oluşan bir ekosisteme dönüştüğünü, vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu söyleyen Öktem, vakit kaybetmeden sürücülerin kendi şirketlerini kurmaya ve vergi ödemeye teşvik edeceklerini ifade etti.