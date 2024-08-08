CHP'li belediyede atama skandalı! Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı akrabalarını müdür yapmış

CHP lideri Özgür Özel belediyelerdeki akraba atamalarına ilişkin "Hepsini geri aldırtıyorum. Hata yapma lüksümüz yok" dese de işler başka ilerliyor. Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, üç yeğenini ve yakın dostunun oğlunu belediyede işe aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde de 21 ilin belediye başkanını parti genel merkezinde toplamış ve akraba atamaları ile tasarruf konusunda belediye başkanlarından dikkatli olmalarını istemişti.

Özel ayrıca kardeşi Barış Özel'le ilgili de konuşmuş ve "Bunu ilk kez açıklıyorum. Kardeşim Adalet Yürüyüşü'nden bu yana işsiz. İş bulursa kendi bulur. Ağabeyi ana muhalefet lideri diye asla kayrılmaz” demişti.

CHP'Lİ YÜREĞİR BELEDİYESİ'NDE AKRABA ATAMALARI

Atamalar konusunda keskin bir tavır izleyen Özel'e bir kötü haber de Adana'dan geldi. Sabah'ın haberine göre; Adana'nın CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, seçimlerden sonra 280 kişiyi işten çıkardı. Bununla da yetinmeyen Demirçalı yeğeni Hasan Aydoğan'ı başkan yardımcılığına, diğer yeğeni Kubilay Aydoğan'ı ise Emlak İstimlak Müdürlüğüne getirdi.

Ali Demirçalı

Demirçalı son olarak da ablasının kızı Yaren Doğdu'yu özel kalem müdürü olarak atadı. Başkanın ayrıca en yakın dostlarından biri olduğu öğrenilen Erkan Karakaya'nın oğlu Yağız Can Karakaya'yı da İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak atadığı öğrenildi.