Piyasalarda günün özeti! Borsa zirvede, altın beklemede, dolar düşüşte

Piyasalarda son dakika! BİST100 endeksi bugün 11.252 seviyesini test ederek rekor tazeledi. Kapanış ise 11.139’dan gerçekleşti. Altın fiyatlarında yükseliş durdu. ‘Gram’ fiyatı 2620 TL’de dengelenmeye çalışıyor. Dolar, dünkü 33,18 denemesinin ardından bugün 33,05’e kadar geriledi. Dikkatler, yarın akşam kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’ten gelecek not kararına çevrildi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Piyasalarda 18 Temmuz 2024 işlem günü geride kaldı. Bugünkü işlemlerde Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi yeni zirve seviyesini test etti. Altın fiyatları, sert yükselişin ardından zirveye yakın bekleyişini sürdürüyor. Dolar ise rekor seviyeleri test ettikten sonra düşüşe geçti.

BORSADAN YENİ REKOR

BİST100 endeksi bugün 11.252 ile tüm zamanların rekor seviyesini gördü. Kapanış ise 11.139’dan gerçekleşti. Banka ve sanayi hisseleri zayıf kalırken; THYAO ve BIMAS hisselerinde yaşanan yükseliş endeksi taşıdı. Borsada 11.100-11.050 bandı destek ve 11.250-11.375 aralığı direnç olarak izlenecek.

ALTIN BEKLEMEDE

FED’in faiz indirimlerinin eylülde başlayacak olması ve Trump faktörü ile hızlı yükselen gram altında iki gündür yatay görünüm öne çıkıyor. 2642 TL ile zirve yapan gram fiyatı bugün 2620 TL’ye yakın denge arayışını sürdürüyor. Gram altında da 2610 TL destek ve 2650 TL direnç seviyeleri olarak takip ediliyor.

DOLAR ZİRVEDEN DÖNDÜ

Son birkaç gündür gecelik TL faizlerinin %50’nin altına gerilemesiyle birlikte dolarda da sınırlı yükseliş yaşanmış ve dün 33,18 ile zirve görülmüştü. Bugün zayıf seyreden dolar 33,05’e kadar geriledi. Kurda ilk destek olarak 33,03 seviyesi öne çıkıyor. Yukarıda ise 33,10 seviyesi direnç olarak kendini gösteriyor.

DİKKATLER MOODY’S’TE

Haftalardır beklenen Moody’s not değerlendirmesi, yarın akşam piyasalar kapandıktan sonra gelecek. İki kademe birden not artışı da beklentiler dahilinde. Analistler; not artışı kararının fiyatlara dahil olduğunu, borsada ‘sınırlı’ kâr satışlarının yaşanabileceğini belirtiyor.

DOLAR VE ALTINDA BEKLENTİ

Dolarda 33,00 TL üzerindeki seyrin kalıcı olup olmadığının dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayan analistler; altın fiyatlarında da geri çekilmelerin “kademeli” alım fırsatı olabileceğini, ancak yükseliş marjının da gittikçe daraldığını ifade ediyor.