Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-26 eğitim öğretim yılı süresince devam edecek

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri 2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül'de başlamasıyla birlikte araştırılıyor. MEB takvimine göre ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak belli oldu.

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için araştırılıyor. Başvurular henüz başlamadı ancak yeni öğretim yılında ücretli öğretmenlik yapmak isteyen adaylar ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak sorguluyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ücretli öğretmenlik başvuruları için kesin tarih açıklanmadı ancak sürecin Ağustos ayında başlaması bekleniyor. MEB'in internet sitesi üzerinden yapacağı duyuru ile belli olacak ücretli öğretmenlik başvuruları dönem boyunca devam edecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, ücretli öğretmenlik başvurularını e-Devlet üzerinden yapıyor. e-Devlet'te "Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Başvurusu" ekranından gereken bilgileri doldurarak ücretli öğretmenlik başvurusu gerçekleştirilebilir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon veya denklik belgesi) belgelerinin aslı ve fotokopisi.

Güncel tarihli adli sicil kaydını gösteren belge, kimlik fotokopisi ve özel eğitim bölümüne başvuru yapan adaylardan özel eğitim sertifikası isteniliyor. İngilizce ve Bilişim bölümlerinde mezuniyet harici olanlardan kurs sertifikası isteniyor.