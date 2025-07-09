Millî Eğitim Akademisi bünyesinde ‘uygulama merkezi’ kararı! MEB yönetmelik değişikliğine gitti

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim kurumu açma, kapatma ve ad verme yönetmeliğinde bir dizi değişikliğe gitti.

ESMA ALTIN ANKARA - Yeni düzenlemeyle, Millî Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerinin açılabilmesine ve mevcut hizmet içi eğitim enstitülerinin eğitim ve uygulama merkezlerine dönüştürülebilmesine imkân tanındı. Ayrıca her derece ve türdeki okul, merkez, pansiyon, uygulama oteli, hizmetiçi eğitim enstitüsü, olgunlaşma enstitüsü ile sosyal tesislerinin yapımında artık 2018 tarihli Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği esas alınacak. Böylece öğrenciler için tasarlanacak binaların daha güncel şartlarda ve standartlarda, daha güvenli planlaması yapılacak. Gerçekleşen değişiklikle, özel eğitim ana sınıfları da dâhil olmak üzere ana sınıflarının sadece ilkokul düzeyinde değil ilköğretim kurumlarında da açılabilmesi ve ana sınıflarının bütün ilköğretim kurumlarını kapsayacak şekilde açık kalması sağlanacak. Barınma ihtiyaçlarının karşılanması için pansiyonlarda yeni oda düzeni de geldi.

BAKAN YUSUF TEKİN: ÇOK BÜYÜK EFOR SARF EDİYORUZ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlık Yönetim Sistemi Tanıtım Programı’nda konuştu. Bakan Tekin “Yaptığımız şey, karar alma sürecimizde attığımız bütün adımları rasyonelleştirmek adına çok önemli. Millî Eğitim Bakanlığı olarak 1 milyon 200 bine yaklaşan personeliyle gece gündüz çalışan, gerçekten inanılmaz fedakârlıklarla mesleğini yapmaya çalışan öğretmen, idareci ve Bakanlıktaki arkadaşlarımızla çok büyük efor sarf ediyoruz. Bu ekran, bize bütün kararlarımızda, rasyonel karar almamız konusunda destek sunacak, analizleriyle bize katkı verecek çok önemli bir adım” dedi.