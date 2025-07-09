Gençlere 81 ilde bedava tatil! Proje başladı, işte son başvuru tarihi

Gençlik ve Spor Bakanlığının öne çıkan projesi Seyahatsever, 18-30 yaş aralığındaki gençlere yaz aylarında ücretsiz konaklama imkânı sunarak kültürel ve sosyal gezilere teşvik ediyor. KYK kapılarının açıldığı bu proje ile gençler, Türkiye’nin farklı şehirlerini düşük maliyetle keşfetme şansı buluyor. Özellikle yaz tatilinde yeni yerler görmek isteyenler için büyük kolaylık sağlayan bu uygulama, her yıl binlerce gencin ilgisini çekiyor.

2022’de hayata geçirilen proje için bu yıl da başvurular başladı. Proje kapsamında Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye haricindeki bütün şehirlerde bir kız ve bir erkek yurdu, yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis edildi. Projeden faydalanmak isteyen gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında beşer gün süreyle ücretsiz konaklayabilecek. Projeye ilgi yüksek, daha şimdiden bazı illerde ilk beş gün doldu bile... Proje 24 Ağustos’a kadar devam edecek. Konaklama yapılan tarihlerde yurtlardan en erken çıkış saati 05.00 ve son giriş saati 01.00 olarak uygulanacak.