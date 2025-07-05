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Türkiye yine zirvede! Google'da en çok aratılan tatil rotaları belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye yine zirvede! Google&#039;da en çok aratılan tatil rotaları belli oldu
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 yazı için tatil planı yapan gezginler arasında Türkiye, uygun fiyatları, zengin kültürel mirası ve çeşitli turizm olanaklarıyla en çok aranan destinasyonlardan biri oldu. Antalya, Bodrum ve Alanya gibi şehirler özellikle her şey dahil paketleriyle öne çıkarken, ülkemiz; Yunanistan, İtalya ve Mısır gibi diğer Akdeniz ülkelerini aramalarda geride bıraktı.

2025 yazı için tatil planları yapan gezginlerin Google'da en çok aradığı ülkeler arasında Türkiye, modası asla geçmeyen bir klasik olarak öne çıkıyor.

Türkiye yine zirvede! Google'da en çok aratılan tatil rotası belli oldu - 1. Resim

ANTALYA'DAN BODRUM'A: YAZ TATİLLERİNİN GÖZDESİ

Antalya, Bodrum, Kuşadası ve Alanya; sıcak plajları, mükemmel otelleri ve zengin tarihi dokusuyla hem aileler hem de bireysel gezginler için cazibesini artırıyor.

Özellikle her şey dahil paketler ve diğer Akdeniz ülkelerine kıyasla hâlâ avantajlı fiyatlar, Türkiye’yi Balkanlar başta olmak üzere birçok ülkeden turistin ilk tercihi haline getiriyor.

Türkiye yine zirvede! Google'da en çok aratılan tatil rotası belli oldu - 2. Resim

Türkiye'nin sunduğu yalnızca deniz, kum ve güneş değil... Kültürel zenginlikleri, tarihî mirası, eşsiz doğası ve lezzet durakları ile ülkemiz, farklı deneyimler arayan gezginlerin de gözdesi olmayı sürdürüyor.

Türkiye yine zirvede! Google'da en çok aratılan tatil rotası belli oldu - 3. Resim

Sağlık ve macera turizmine olan ilginin arttığı 2025 yazında Türkiye; dalıştan doğa yürüyüşlerine, tarihî kent turlarından yerel mutfak keşiflerine kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunuyor.

Türkiye yine zirvede! Google'da en çok aratılan tatil rotası belli oldu - 4. Resim

2025'İN EN POPÜLER TATİL ROTALARI

Google arama verilerine göre Türkiye’nin ardından Yunanistan (Lefkada, Paros, Santorini, Girit), İtalya (Puglia, Sicilya, Sardunya), Mısır (Hurghada, Sharm El Sheikh), Malta (Valletta, Mdina, Gozo), Portekiz (Lizbon, Porto, Algarve) ve Kıbrıs (Baf, Larnaka) gibi popüler destinasyonlar da gezginlerin radarında yer alıyor. Akdeniz’in bu cazip rotaları; güzel manzaralar, kültürel deneyimler ve gastronomi ile ön plana çıkarken, Türkiye özellikle fiyat avantajı, çeşitlilik ve erişilebilirlik konularında öne geçiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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