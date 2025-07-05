İspanyol yazar ünlü adayı öve öve bitiremedi: İstanbul'un kalbinde plajlar ve tarihle dolu bir vaha

Türkiye'yi ziyaret eden İspanyol El Pais yazarı Almudena Á. Herrerías Büyükada'yı öve öve bitiremedi. Adanın tarihi ve kültürel özelliklerini "Türkiye'nin özünü keşfetmenize imkan tanır" diyerek anlatan yazar, "Kedilerin varlığı ülkenin Müslüman inancını yansıtmaktadır; bu inanç bu hayvanlara temizliklerinden ve Muhammed Peygamber'in onlara duyduğu derin saygıdan dolayı değer vermektedir" dedi.

İspanyol medyasının önemli yayın organlarından olan El Pais yazarı Almudena Á. Herrerías Büyükada'nın tarihi ve kültürel özelliklerine hayran kaldı.

Yazar İstanbul ziyaretinde Büyükada'ya yaptığı yolculuğu detaylarıyla anlattı.

Yazısında ünlü adayı "Büyükada: İstanbul'un kalbinde plajlar ve tarihle dolu bir vaha" diyerek yazdı.

İlk olarak Büyükada'ya girişi tasvir eden Herrerías, sahile ve adada hiç motorlu araç olmamasına dikkat çekiyor.

İşte o yazı:

"Büyükada, Türkiye'nin kültür başkentinde bir vaha görevi görmektedir çünkü İstanbul'un merkezinin tarihi zenginliğini paylaşmasına ve her yıl altı milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen ikonik bir cami olan Ayasofya'ya sadece 18 mil uzaklıkta olmasına rağmen, turist kaosundan etkilenmemektedir.

Burada aileler huzur içinde gezinmekte ve gençler şehrin bitmek bilmeyen trafiğinden kaçarak plajda bir günün tadını çıkarmaktadır.

"MUHAMMED PEYGAMBER'İN ONLARA DUYDUĞU DERİN SAYGIDAN DOLAYI"

Büyükada'yı ziyaret etmek zamanda geri adım atmak gibidir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde (1299-1922) ada, sultanların ve aristokratların uğrak yeriydi.

Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra ada halka açılmıştır. Sokaklarında dolaşırken, heybetli ahşap konaklarda bu dönemin kalıntıları ortaya çıkıyor.

Bazıları terk edilmiş halde kalırken, diğerleri özel evlere veya otellere dönüştürülmüştür. Adanın antik manzarası, deniz ve İstanbul'un Asya yakasının modern silüeti ile tamamlanmaktadır.

Küçük adada yapacağınız yürüyüş turu sırasında, Türkiye'nin her yerinde bulunan kedilerin ağaçların gölgesinde dinlendiğini, ada sakinleri ve ziyaretçiler tarafından iyi beslendiğini göreceksiniz.

Kedilerin varlığı ülkenin Müslüman inancını yansıtmaktadır; bu inanç bu hayvanlara temizliklerinden ve Muhammed Peygamber'in onlara duyduğu derin saygıdan dolayı değer vermektedir.

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK İKİNCİ AHŞAP BİNASI"

Büyükada'nın en ikonik simgelerinden biri, adanın en yüksek tepesinde yer alan Rum Ortodoks manastırı Aya Yorgi'dir. 18. yüzyılda inşa edilen manastır, Türkiye'nin başlıca Hristiyan hac yerlerinden biri haline gelmiştir.

Tırmanış yürüyerek ya da ziyaretçileri zirveden yarım mil kadar uzakta indiren küçük bir elektrikli otobüse binerek yapılabilir. Kısa bir yolculuk olmasına rağmen, dik eğim zorlayıcı olabilir.

Hem otobüs hem de feribot için İstanbul'daki tüm toplu taşıma araçlarına erişim sağlayan ön ödemeli, yeniden kullanılabilir bir kart olan İstanbulkart ile ödeme yapılıyor.

Güncel döviz kuruna göre 3,30 dolara denk gelen 130 Türk lirasına mal oluyor ve maksimum 300 liraya (7,64 dolar) kadar doldurulabiliyor.

Manastıra tırmanış sırasında hacıların yalınayak, sessizce yürüdüklerini veya ritüellerinin bir parçası olarak ağaçlara renkli kurdeleler bağladıklarını görmek yaygındır.

Ağaçların gölgesinde kayaların üzerinde dinlenirken tepeden görünen manzara bu çabaya değer. Manzara, yakındaki mavi deniz ve dağın tepesindeki küçük beyaz deniz feneri ile kesinlikle doğaldır.

Ayrıca muazzam şehrin en modern binalarının manzarası da var: İstanbul, 15 milyondan fazla nüfusuyla Avrupa ve Asya arasında bir merkezdir.

Büyükada'da araba bulunmamaktadır. Sadece birkaç golf arabası, elektrikli scooter veya Aya Yorgi'ye ulaşmak için yukarıda bahsedilen otobüs mevcuttur. Etrafta dolaşmanın en rahat ve yaygın yolu yürüyerek gitmektir, ancak bisiklet kiralamak da mükemmel bir seçenek olabilir...

Tabii yokuşların üstesinden gelmeye hazırsanız. Manastıra yaklaşırken, pedal çevirerek yolu takip etmenin imkansız olduğunu unutmayın. Bu nedenle, bisikletinizi bir yere kilitlemeniz veya tepeye kadar sürüklemeniz gerekecektir.

Binanın benzersizliği nedeniyle mutlaka görülmesi gereken bir yer de Prinkipo Rum Ortodoks Yetimhanesi'dir (Türkçe'de “Rum Yetimhanesi”).

Yerel halk burayı “Avrupa'nın en büyük ikinci ahşap binası” olarak tanımlamaktadır. Her ne kadar bunu doğrulayacak resmi bir liste olmasa da yapı oldukça çarpıcı.

Yarım asırdır terk edilmiş olan ve 1980'lerde çıkan bir yangında hasar gören bina, İstanbul'un kültürel ve mimari mirasının bir parçasıdır. Yapı, bir korku filmi için mükemmel bir ortam olabilecek uğursuz bir görünüme sahip.

Ancak bu durum gelecekte değişebilir: 2024 yılından bu yana binanın restore edilmesi ve yeniden kullanıma açılması için çalışmalar devam etmektedir.

"LEON TROÇKİ'NİN ESKİ İKAMETGAHI"

Bu küçük adadaki bir diğer önemli tarihi mekân ise Rus Devrimi'nin en etkili liderlerinden biri olan Leon Troçki'nin eski ikametgâhıdır.

Troçki 1929 yılında sürgüne gönderildikten sonra ilk sığınak olarak Büyükada'yı seçmiştir. Her ne kadar 38.750 metrekarelik köşke artık girilemese de, ziyaretçiler köşke dışarıdan bakabiliyor.

Yerel tarihçiler, Trotksy'nin 30 yıl boyunca Sovyetler Birliği'ni yöneten diktatör Josef Stalin tarafından gönderilen suikastçılardan saklanırken otobiyografisini - Hayatım (1930) - yazdığı yerin burası olduğunu söylüyor.

"İSTANBUL'UN YÜKSEK FİYATLARINDAN VE TİKTOK ODAKLI KALABALIĞINDAN UZAKTA"

Günübirlik bir gezi kolayca geceye kadar uzayabilir. Konaklama sorun değil: İstanbul'un geri kalanına göre fiyatlar daha yüksek olsa da, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda otel var.

Düşük sezonda, bir oda için en ucuz fiyat gecelik 70 € veya mevcut döviz kuru üzerinden 80 $'dır.

Ada restoran ve kafelerle doludur ve yerel mutfağın tadına bakmak için mükemmel bir yerdir. Burada, başlı başına bir deneyim olan Türk kahvaltısını deneyebilirsiniz.

Tatlı mı yoksa tuzlu mu istediğinize karar vermek zorunda değilsiniz, çünkü genellikle her ikisinin de bir karışımıdır. Bu kahvaltı, taze pişmiş ekmeğin yanında yenen çeşitli küçük yemeklerle masanın doldurulmasından oluşur.

Yaygın yemekler arasında yumurta, siyah ve yeşil zeytin, çeşitli peynirler, kurutulmuş etler, ev yapımı reçeller, bal ve salatalık ve domates gibi taze sebzeler bulunmaktadır.

Tüm bu yiyeceklere çay, Türk kahvesi veya taze meyve suları eşlik eder. Bir diğer tipik yemek de domates, biber, soğan ve baharatlarla çırpılmış yumurta olan menemendir.

Büyükada'daki önemli işletmeler arasında, 100'den fazla farklı tat sunan retro tarzı bir gazozcu da yer almaktadır. Bunlar arasında mandalina, ananas ve nar (ulusal meyve) gibi meyveli olanlar ağırlıktadır.

Bu içecekler, İstanbul'un yüksek fiyatlarından ve TikTok odaklı kalabalığından uzakta, adanın labirent sokaklarında amaçsız bir gezinti için mükemmel bir tamamlayıcıdır."