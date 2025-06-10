Büyükada, Bodrum ve Alaçatı ile yarışıyor: Sadece adım atmak 2 bin lira!

Yaz sezonu başladı 'fiyat etiketi' krizi yeniden gündeme geldi. Bodrum, Alaçatı, Çeşme gibi turistik bölgelerdeki fahiş plaj ve işletme fiyatları Büyükada'ya da sıçradı. Adada bir beach işletmesine girmek isteyen üç kişi sadece adım atmak için 6 bin lira para ödedi. Adisyondaki rakamlar ise şoka soktu.

Tatil sezonu açıldı, yurdun dört bir yanından gelen beach ve restoran fiyatlarındaki astronomik artışlar yeniden gündem oldu.

Bodrum, Alaçatı, Çeşme ve Bozcaada gibi popüler tatil noktalarında yaşanan fahiş fiyat krizine şimdi de İstanbul’un gözde kaçış rotası Büyükada eklendi.

ADIM ATMAK 2 BİN LİRA

EKOL TV'nin haberine göre, 9 Haziran 2025 tarihli bir adisyona göre, hafta içi olmasına rağmen Büyükada’daki bir beach işletmesi, üç kişiden kişi başı 2 bin TL giriş ücreti aldı. Sadece beach'e adım atmak için toplamda 6 bin TL ödeyen grup, içerideki yiyecek ve içecek fiyatları karşısında ise adeta şoke oldu.

KİŞİ BAŞI 4 BİN LİRA

Paylaşılan adisyona göre, bir meyve tabağı 590 TL, bir porsiyon patates ise 380 TL olarak ücretlendirildi.

Alkol dahil edilen siparişlerle birlikte üç kişinin toplam harcaması 12 bin TL'ye ulaştı.

Hafta içi denize girmek isteyen tatilcilerin, kişi başı yaklaşık 4 bin TL ödemek zorunda kalması tepkilere neden oldu.